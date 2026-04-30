お笑いコンビ、鬼越トマホーク良ちゃんが30日、Xを更新。全芸人に嫌われている芸人を実名告白した。

前日29日には「『全芸人に嫌われてるカジサックの良いところを30個発表しよう』という動画を撮りたいんですが『動きが速い』しか思いつかないのであとの29個は公募してまとめて発表します。コメントください」と募集。現在、3000件に迫るコメントが集まっている。カジサックことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）はヒカルの動画内でタモリに言及。梶原は、「タモリさんって全く面白くない」と発言したヒカルに同調し、炎上騒動に巻き込まれていた。

そして良ちゃんは今回「全芸人に嫌われてるエハラマサヒロの良いところは SOUL’d OUTのモノマネが神」と唐突にポスト。このポストをエハラマサヒロがリポスト。その上で、エハラは「『芸人と芸人好き以外の全ジャンルの人に好かれている』と付け加えといて。でないとアタシ生きていけない」と返信していた。

良ちゃんのポストに対し「なんでそんなに嫌われてんの？」「面白くはないが才能に嫉妬してる全芸人 面白くはないけど才能のあるえはら。そこの温度差がすごいんだろうな」「愛があるように見えて良ちゃんは普通に嫌ってそうなのがウケる」などと書き込まれていた。