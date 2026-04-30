「ママになっても可愛すぎます！」第1子出産のトリンドル玲奈、最新ショット公開！ 「天使が天使を産んだ」
モデルで俳優のトリンドル玲奈さんは4月29日、自身のInstagramを更新。1カ月以上ぶりに最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】トリンドル玲奈の最新ショット
ファンからは「尊敬します」「つけまつげが自然ですごい」「ママになっても可愛すぎます！」「こんな可愛くて綺麗なお母さん!!」「天使が天使を産んだ」「お人形さんみたいです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】トリンドル玲奈の最新ショット
「ママになってさらにメイク楽しむぞ」トリンドルさんは「ママになってさらにメイク楽しむぞ」とつづり、5枚の写真を投稿。いずれもソロショットで、1〜3枚目は顔がアップになったショット、4、5枚目は暗い車内で撮影したショットです。出産してもトリンドルさんの美しさは変わらず、肌のハリツヤの良さが際立っています。
2月に出産報告2月22日の投稿で「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と報告したトリンドルさん。「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」と近況も伝え、赤ちゃんの小さな手を握る写真を公開しています。今後の報告も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)