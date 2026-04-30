地元でパッティング炸裂 「ゆっくり飛ばせる」吉田鈴の新パター効果
＜NTTドコモビジネスレディス 初日◇30日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞とにかくパットが入った。吉田鈴が前半に4連続を含む5バーディの固め打ち。地元の千葉でファンを沸かせる7バーディ・1ボギーの「66」でスタートを切った。
【写真】吉田鈴の新パター！ ソール全体に鉛を貼って”早打ち”を防ぐ
スタートの10番で約7メートルの距離のあるバーディパットを沈めると、12番から4連続を奪って見せた。「入っちゃたという感じです」と本人も驚きの13番では17メートル、14番も10メートルとロングパットだった。「66のショット（の内容）ではなかったです」と振り返るように、ショットでピンに絡め続けたわけではない。それでもグリーン上での存在感は際立ち、各所で「ナイスバーディ！」の声が飛んだ。このパッティングの好調には伏線があった。オープンウィーク中に「1年半以上使っていたパターを替えた」という。「いいところに打てても入らない」状況が続き、ギアの見直しに踏み切った。選んだのはオデッセイ『WHITE HOT OG ROSSIE』だ。テストでは感覚とデータがかみ合い、「シンプルに打てるようになった」と手応え。ソール全体に貼られた鉛もフィーリングの安定にひと役買っている。出球が強くなる懸念はあったが、「ゆっくり飛ばせる」とリズムが改善。早打ちを防ぐ狙いでヘッドに重さを持たせたことが奏功し、さらに「球が重くなった」ことで上りのロングパットにも効果が表れた。16番ではラフからのアプローチがショートし、距離のあるパーパットを決められずボギーを喫したが、それもこの1つだけ。後半も2つ伸ばし、いい流れを切らさなかった。残り3日間に向けては「ショットでバーディを取れるようにしたいですね」。2日目以降は、ショットでも魅せる。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞第1ラウンドのリーダーボード
吉田鈴が髪を下ろしました…
【本人解説】吉田鈴のラインが出せるアイアンショット「顔を斜めにして左目でボールを追うんです」
【真剣勝負】吉田鈴VS佐藤心結 スーパーショットの応酬
渋野日向子出場 米女子ツアーの組み合わせ
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