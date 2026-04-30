株式会社焦点工房は、Amazonで4月30日（木）からスタートした「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」に参加している。期間は4月30日（木）から5月3日（日）まで。

TTArtisan、7Artisans、SHOTEN、中一光学など同社が取り扱うブランドの製品がセール価格で販売される。日常のスナップ撮影に取り入れやすい小型軽量レンズから、個性的な表現が得られるティルトレンズや魚眼レンズ、レンズ資産を活用できるマウントアダプターなど、合計320点が対象となる。

セール名

Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク

開催期間

2026年4月30日（木）9時00分～5月3日（日）23時59分

対象製品の例

7Artisans 40mm F2.5 AF

ソニーEマウント

2万9,100円→2万6,190円（10%OFF）

7Artisans LITE 25mm/35mm/50mm F1.8 AF APS-C

ソニーE／富士フイルムXマウント

2万4,190円→2万2,980円（5%OFF）

TTArtisan AF 75mm f/2

ソニーE／ニコンZ／Lマウント

4万370円→3万8,351円（5%OFF）

TTArtisan Tilt 50mm f/1.4

ソニーE／ニコンZ／キヤノンRF／富士フイルムX／マイクロフォーサーズマウント

4万4,040円→4万1,838円（5%OFF）

TTArtisan AF 56mm f/1.8 APS-C

ソニーE/ニコンZ/富士フイルムXマウント

2万9,360円→2万4,956円（15％OFF）

SHOTEN XTZ 電子マウントアダプター

富士フイルムX→ニコンZマウント

3万9,100円→3万7,145円（5%OFF）

中一光学 CREATOR 85mm F2 ブラック

ソニーEマウント

2万5,460円→1万9,000円（25%OFF）

7Artisans MF 6mm F2 FISH-EYE II ED

ソニーEマウント

3万8,190円→3万6,280円（5％OFF）

cam-in カメラストラップ CS197

2,550円→2,422円（5％OFF）

中一光学LensTurboII EF-m4/3

キヤノンEF→マイクロフォーサーズマウント

2万1,640円→1万7,100円（20％OFF