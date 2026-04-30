パソコン工房、GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載ゲーミングPC発売
ユニットコムは4月28日、全国のパソコン工房店舗と法人営業部、WEB通販サイトにおいて、GeForce RTX 5090 Founders Editionを搭載するゲーミングPCを発売した。あわせて購入キャンペーンが開催されている。
パソコン工房、GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載ゲーミングPC発売
「ハイエンドPC強化宣言！」と題して開催される販売施策「GeForce RTX 5090 発売記念祭」の中で明らかになった内容。通常国内では流通しないNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionが採用されている点が特徴で、ゲーミングPCやNVIDIA Studio認定のクリエイター向けPC、AI開発/運用向けPC、ハイエンドPCや組立キットまで一挙に発売。「ハイエンドゲーミングPC購入還元プログラム」から法人向けの検証プログラムでも対象製品として追加されている。
GeForce RTX 5090 Founders Editionとは
GeForce RTX 5090 グラフィックカード搭載の新システムが続々登場！
GeForce RTX 5090 搭載ゲーミングPC組立キットを発売
GeForce RTX 5090、RTX 5080を搭載した当社指定モデルのご購入で最大18,000円分相当※還元
法人のお客様限定 GeForce RTX 5090 搭載モデル無償貸出プログラムを開始
GeForce RTX™ 5090 Founders Edition搭載PC レビューキャッシュバックキャンペーン
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