ＧＷ急伸、グループ会社がＴｉｋＴｏｋ公式ダイヤモンドパートナー企業と提携

グローバルウェイ<3936.T>が後場急伸している。同社はきょう、グループのタイムチケットが、ＴｉｋＴｏｋ公式ダイヤモンドパートナーに認定されているインドネシアのバントゥー・イーコマースと戦略的業務提携を締結したと発表。これが材料視されているようだ。



提携による主な取り組みは、「ダイヤモンドパートナーの知見を生かしたグローバル運用支援」「優良エージェンシーと世界最先端ノウハウによるトップライバー育成」「広告案件及び海外公式イベントにおける連携強化」など。日本のライバーやクリエイターが、バントゥーの持つ世界最先端のアルゴリズム分析とマーケティング支援を受け、グローバル市場で大きな影響力を持つための基盤を構築するとしている。



出所：MINKABU PRESS