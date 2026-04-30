【築地銀だこ】食べる絶景!? 高さ約20センチのマウンテン級「富士山かき氷 ブルーハワイミルク」発売
築地銀だこを展開するホットランドホールディングスは5月1日、「富士山かき氷 ブルーハワイミルク」(持ち帰り380円/店内飲食387円)を築地銀だこ一部店舗で発売する。
「富士山かき氷 ブルーハワイミルク」(持ち帰り380円/店内飲食387円)
毎年好評の夏季限定「かき氷」に、新商品が仲間入りする。青く澄んだ空を思わせるブルーハワイシロップと、まろやかなミルクをたっぷりとかけ、まるで"富士山"のように美しく仕上げた一品。高さ約20センチの見た目のインパクトはもちろん、ひと口ごとに爽やかな甘さとコクが楽しめる。定番の「レモンミルク」「メロンミルク」「いちごミルク」(全て同価格)も同時販売する。
「富士山かき氷 ブルーハワイミルク」(持ち帰り380円/店内飲食387円)
「富士山かき氷 ブルーハワイミルク」(持ち帰り380円/店内飲食387円)
毎年好評の夏季限定「かき氷」に、新商品が仲間入りする。青く澄んだ空を思わせるブルーハワイシロップと、まろやかなミルクをたっぷりとかけ、まるで"富士山"のように美しく仕上げた一品。高さ約20センチの見た目のインパクトはもちろん、ひと口ごとに爽やかな甘さとコクが楽しめる。定番の「レモンミルク」「メロンミルク」「いちごミルク」(全て同価格)も同時販売する。
「富士山かき氷 ブルーハワイミルク」(持ち帰り380円/店内飲食387円)