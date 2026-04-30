「今日好き」相塲星音（りのん）、暗めカラー×レイヤーカットでイメチェン「透明感増した」「印象変わる」
【モデルプレス＝2026/04/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音（あいば・りのん）が4月29日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美人JK「透明感増した」新ヘアで印象ガラリ
相塲は「ブルーブラック×レイヤーカット」とつづり、美容室の鏡の前に座った姿を投稿。ピンクのオフショルダートップスにパールのネックレスを合わせたコーディネートで、透明感溢れる暗めのカラーに毛先の動きが際立つレイヤーカットへとイメージチェンジした新しいヘアスタイルを披露した。
この投稿に「透明感増した」「天使」「似合ってる」「印象変わる」などの声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村叶翔（かわむら・かなと）とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美人JK「透明感増した」新ヘアで印象ガラリ
◆“かなりのカップル”相塲星音、新ヘアスタイル公開
相塲は「ブルーブラック×レイヤーカット」とつづり、美容室の鏡の前に座った姿を投稿。ピンクのオフショルダートップスにパールのネックレスを合わせたコーディネートで、透明感溢れる暗めのカラーに毛先の動きが際立つレイヤーカットへとイメージチェンジした新しいヘアスタイルを披露した。
◆相塲星音の投稿に反響
この投稿に「透明感増した」「天使」「似合ってる」「印象変わる」などの声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村叶翔（かわむら・かなと）とカップル成立した。（modelpress編集部）
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