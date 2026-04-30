100円でいいの！？他店ならもっとしそう！マグネットでピタッと閉まる究極のケース

他店では100円ではないことが多い、扉がマグネットでピタッと閉じるタイプのディスプレイケース。ついにセリアにも登場していました！しかもネジ穴付きで、卓上だけでなく壁掛けもできる優れもの。お気に入りのアイテムを、ホコリから守りながらおしゃれに飾れます。セリアなら100円で買えてお得ですよ！

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商品情報

商品名：壁にも付けられるディスプレイケース1段

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：8×15×7.8cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879023173

マグネットでピタッと閉じる！セリアの『壁にも付けられるディスプレイケース』

小物のディスプレイに便利な透明のケース。セリアでもさまざまなタイプの商品が販売されていますが、ついに究極のケースが登場していました！

それが、こちらの『壁にも付けられるディスプレイケース1段』という商品。横長タイプのディスプレイケースです。

筆者が訪れた店舗では、インテリアグッズ売り場に陳列されていました。

扉に小型のマグネットが内蔵されており、出し入れしやすい前開き扉でありながら、ピタッと閉まって勝手に開きにくいのが特徴。扉がしっかり閉まるので安心して使えます。

類似のディスプレイケースは他店では100円ではないことも多い中、セリアでは税込110円で購入可能！コスパがとても高いアイテムです。

そのまま卓上に置いて使うのはもちろん、背面の四隅にネジ穴が開いているため、壁に取り付けて飾ることも可能です。ただし、壁付け用のネジは付属していません。

大切なアイテムをホコリから守りながらおしゃれに飾れる！

大切なフィギュアやアクセサリー、思い出の品をホコリから守りながら展示したいときに重宝します。クリアタイプなので、中に入れたコレクションが美しく映えます。

お気に入りの香水のミニボトルや、ドライフラワーなどを入れて、自分だけの小さな美術館を作る楽しみも◎シンプルなデザインなので、いくつか並べて壁面に配置し、ギャラリーのようなコーナーを作るのにも向いています。

今回は、セリアの『壁にも付けられるディスプレイケース1段』をご紹介しました。

壁に穴を開けたくない場合は卓上で、空間を有効活用したい場合は壁掛けで。ライフスタイルに合わせて使える便利なディスプレイケースです！

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。