ユルの双子の妹・アサを演じる宮本侑芽

月刊少年「ガンガン」にて、2022年1月号から連載中の漫画『黄泉のツガイ』が4月4日よりテレビアニメとして放送されている。

本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘が描く最新作で、シリーズ累計600万部を突破する人気作。謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトルだ。

そんな本作でユルの双子の妹・アサを演じる宮本侑芽にインタビュー。同作への思いを語ってもらった。

――出演が決まった時のお気持ちを教えてください

「嬉しくて、すぐにごちそうを食べに行きました(笑)。マネージャーさんも喜んでくださいましたし、キャスト発表された後には同業の方も喜んでくれて、作品の大きさをすごく感じました」

――原作を読んでの感想はどうでしょうか？

「アニメ『銀の匙 Silver Spoon』を見ていたのもあって、自然をテーマにした話なのかなと思っていたら、どんどんシリアスで重い話にもなっていったりして、すごいスピードで読み進めてしまいました。オーディションが終わった後に、もちろん受かりたいけれど、もしダメでも視聴者として楽しみになっちゃう作品だろうなというくらいにハマりました。ツガイのキャラクターたちがいっぱい出てくるのですが、誌面だと白黒なので、アニメで色がついた時にどうやって動くのかなと楽しみにしていました！」

――アサを演じる上で意識していることはありますか？

「アサは1話の時点でいろいろなことを整理して、自分の中でけじめをつけて行動しているタイプなので、悩みを表に出さず、いつも覚悟を持って行動しているようなお芝居を心がけています。ただ、兄様とガブちゃんと話すシーンの時だけは、普通の女の子でいられるように、心をほぐして話せるようにという対比は意識しています」

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

――現場の雰囲気はいかがでしょうか？

「最初にキャスト表を見たときは身が引き締まるような気持ちになる先輩方が勢揃いだったので、本当に緊張していたんですが、皆さんが演じやすい環境を作ってくださっているので、あまり気負わずに収録ができています。たまに前日眠れない日もあるぐらい、毎週の収録が本当に楽しみです」

――HOMINISでは、3名の出演者の皆さんに現場で見た共演者の方のすごいところを教えていただきたいと考えています。宮本さんから見た久野美咲さんの印象を教えてください

「美咲ちゃんは、本当に頭の中を見てみたい！おっとりされているし、物腰柔らかいし、素直な方なのですが、お芝居を見ていると、すごく芯があって、自分の思ったことを言語化するのもお上手かつ的確ですし、キャラクターへの愛情を毎回すごく感じるので、一緒にお仕事をしていると、私も背筋が伸びるんです」

――ちなみに小野(賢章)さんから宮本さんに対しては「キャラクターをキャラクターっぽくしすぎない自然な演技が魅力だ」とコメントがありました。

「すごく嬉しいです！でも、私も初めて賢章さんと現場が一緒になった時から、椅子に座っている状態からマイク前に立つまでのギャップがない方だなという印象があって、余裕がある大人だと昔から思っていました。私がやりたいお芝居をされる方なので、双子役をさせていただけるだなんて、改めて嬉しいです」

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

文・撮影＝於ありさ

TVアニメ『黄泉のツガイ』公式サイト

放送情報

TVアニメ『黄泉のツガイ』

毎週土曜23時30分〜TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、BS11ほか各局にて放送中

毎週土曜24時〜各配信プラットフォームにて順次配信中

※放送日時・配信日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください

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