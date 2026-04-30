アニメから飛び出た魔法のカラーコスメ！ 魔法の姉妹ルルットリリィ ヒミツのマジカルリップ

記事ポイント スタジオぴえろ制作の魔法少女アニメ最新作より、劇中で主人公姉妹が使うリップが本格コスメとして商品化されます風（リリィ）のオレンジ系×スイートフローラル、流（ルル）のレッド系×フレッシュフローラルの2本セットですプレミアムバンダイにて4,950円（税込）で予約受付中、2026年10月のお届けが予定されています スタジオぴえろ制作の魔法少女アニメ最新作より、劇中で主人公姉妹が使うリップが本格コスメとして商品化されます風（リリィ）のオレンジ系×スイートフローラル、流（ルル）のレッド系×フレッシュフローラルの2本セットですプレミアムバンダイにて4,950円（税込）で予約受付中、2026年10月のお届けが予定されています

現在放送中のアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』から、主人公姉妹の風（リリィ）と流（ルル）が劇中で使用するリップが、実際に使える本格カラーコスメとして商品化されます。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、2026年4月28日（火）16時より予約受付を開始しました。

魔法の姉妹ルルットリリィ「ヒミツのマジカルリップ」

価格：4,950円（税込）／送料・手数料別途セット内容：リップ 2本商品サイズ：高さ約75mm×横幅約25mm×奥行約31mm対象年齢：15歳以上予約期間：2026年4月28日（火）16時〜2026年6月28日（日）23時予定商品お届け：2026年10月予定販売：プレミアムバンダイ、他発売元：株式会社バンダイ

スタジオぴえろが手がける魔法少女シリーズの最新作である『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、現在放送中のアニメです。

その劇中で姉妹キャラクターの風（リリィ）と流（ルル）が使う印象的なリップアイテムを、実際に唇に塗れる本格コスメとして商品化したのが「ヒミツのマジカルリップ」です。

本体デザインは作中に登場するリップを再現したポップなカラーリングで、高さ約75mm×横幅約25mm×奥行約31mmのスリムなフォルムに仕上がっています。

2本セットで4,950円（税込）という設定で、アニメグッズとしての特別感とデイリーコスメとしての実用性を兼ね備えた一品です。

対象年齢は15歳以上で、大人の女性が日常的に使えるカラー設計が施されています。

風と流それぞれのイメージに合わせたカラーと香りが2本1セットに収まっており、毎日のメイクにキャラクターの世界観が溶け込みます。

2色のカラーと香り

魔法の姉妹ルルットリリィ ヒミツのマジカルリップ 流(ルル)イメージ

風（リリィ）をイメージしたリップは、オレンジ寄りの明るいカラーにスイートフローラルの甘い香りが加わった一本です。

唇にのせると柔らかなオレンジ色がふんわりと広がり、ナチュラルな血色感を演出します。

学校帰りや休日の外出など、カジュアルなシーンにも馴染むトーンに仕上がっています。

流（ルル）をイメージしたリップは、深みのあるレッド寄りのカラーにフレッシュフローラルの爽やかな香りを組み合わせています。

赤みがほんのりと唇に差し込み、きりりとした印象を添えます。

オフィスでのデイリーメイクや、大人っぽいスタイルにまとめたいシーンにも馴染む発色です。

限定かきおろしパッケージ

パッケージには本商品のために新たに描きおろされた限定イラストを採用しており、コレクターズアイテムとしての特別感に仕上がっています。

ポップな本体デザインと合わせてリップ2本を並べると、風と流それぞれのキャラクターカラーが目に映え、ドレッサーやコスメポーチの中でも存在感を発揮します。

アニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』の劇中アイテムを本格コスメとして再現した「ヒミツのマジカルリップ」は、キャラクターデザインと実用的な発色・香りを兼ね備えた2本セットです。

予約は2026年6月28日（日）23時まで受け付けており、2026年10月のお届けが予定されています。

「ヒミツのマジカルリップ」の紹介でした。

(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

よくある質問

Q. 「ヒミツのマジカルリップ」はプレミアムバンダイ以外でも購入できますか

A. プレミアムバンダイに加え、他の販売ルートでの展開も案内されています。

詳細はプレミアムバンダイの商品販売ページに掲載されます。

Q. アニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』はどのスタジオが制作していますか

A. スタジオぴえろが制作しています。

Q. 商品の仕様は変更になる可能性はありますか

A. 開発中の商品のため、商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

最新情報はプレミアムバンダイの商品販売ページに掲載されます。

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