富士通<6702.T>は急落。祝日前２８日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を３兆５１００億円（前期比０．２％増）、最終利益を３１００億円（同３１．０％減）と発表した。最高益だった前期から一転減益となる見通しを示し、これを嫌気した売りが優勢となっている。



ＤＸ支援サービス「ユーバンス」やモダナイゼーションサービスを中心に引き続き業績への貢献を見込む。事業再編やＭ＆Ａに伴う一過性損益などを除く調整後ベースでは最終増益となる見通しだ。配当予想は５５円（前期５０円）とした。なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が３兆５０２９億円（前の期比１．３％減）、最終利益は４４９４億８００万円（同２．０倍）だった。



あわせて、取得上限１億株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．７６％）、または１５００億円とする自社株買いの実施を発表した。期間は５月１日～来年３月３１日。



出所：MINKABU PRESS