ホテルニューグランドから夏のアフタヌーンティーが登場。涼やかなグラスデザートや桃、マンゴーなどのスイーツでバカンス気分
◆ホテルニューグランドから夏のアフタヌーンティーが登場。涼やかなグラスデザートや桃、マンゴーなどのスイーツでバカンス気分
※画像は2名分のイメージ
横浜を代表するクラシックホテル、ホテルニューグランドの「ラ・テラス」から、夏の日差しに映える「サマーアフタヌーンティー」がお目見え。
透き通る海を表現したゼリーやスイカのマカロンなど、夏のバカンスを詰め込んだようなスイーツがティースタンドを彩る。スパイスが効いた夏らしいセイボリーや、こだわりの紅茶とともに、心ときめく夏の午後を。
期間は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで。
この記事の要約レポート
・ホテルニューグランド「ラ・テラス」に「サマーアフタヌーンティー」が登場
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・青い海を思わせるグラスデザートやスイカのマカロンなど、涼やかなスイーツが並ぶ
・パッションフルーツやマンゴーを使ったトロピカルなスイーツも
・スパイスが香る夏らしいセイボリーと2種類のスコーン
・17時以降の利用なら、パイナップルカクテルをサービス
夏バテも吹き飛ぶ！バカンス気分を味わう爽やかスイーツ
ティースタンドの最上段には、見た目からも“夏のバカンス”を感じられる涼やかなスイーツが並ぶ。
透き通る海を表現した「オーシャンヴェリーヌ」は、爽やかな味わいが夏にぴったり。そのほか、定番のレモンパイをケーキにアレンジした「レモンケーキ」や、塩がアクセントの「スイカのマカロン」、まろやかな「白桃クリームチーズパイ」など、季節感たっぷりのラインナップを楽しんで。
旬のフルーツが主役。華やかな彩りにときめいて
中段には、フルーツの魅力をぎゅっと詰め込んだ華やかなスイーツが登場。
パッションフルーツとマンゴーを合わせた「パッションマンゴーのダンジュ」や、ジューシーな「オレンジエッグタルト」など、トロピカルな味わいに癒されるはず。コロンとしたフォルムがかわいい「夏のフルーツバスケットシュー」も、見逃せない1品。
スパイスのアクセントが光る、夏らしさ満点のセイボリー
セイボリーには、バリエーション豊かな夏らしいメニューを用意。
南アジアでメジャーな、スパイス香る「グリーンパパイヤのアチャール」や、ニース風サラダをサンドした南仏の定番「パン・バーニャ」が並ぶ。ピリッとした刺激が心地よい「タコミートとアボカドのキッシュ ハラペーニョ添え」も合わせて、とっておきの夏時間を満喫して。
贅沢な午後を締めくくるスコーンと、夕方だけの特別な1杯
アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは、「はちみつレモン」と「プレーン」の2種類。クロテッドクリームやレモンのママレードをお好みで添えて、焼きたての香ばしさを味わって。
また、17時以降に利用すると、特典としてフルーティーな「パイナップルカクテル」が1杯プレゼントされるのもうれしい。自分へのご褒美に、ゆったりとしたひとときを過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
クラシックホテルの高級感あふれるラウンジ
横浜のクラシックホテル、ホテルニューグランド内のラウンジ「ラ・テラス」。高級感あふれる店内で季節ごとに変わるアフタヌーンティーを贅沢に堪能できる。色・香・味の抽出にこだわった紅茶は絶品。久しぶりに会う友人たちとの女子会にもぴったり。
※住所、営業時間、定休日はページ下部に記載
※画像は2名分のイメージ
横浜を代表するクラシックホテル、ホテルニューグランドの「ラ・テラス」から、夏の日差しに映える「サマーアフタヌーンティー」がお目見え。
透き通る海を表現したゼリーやスイカのマカロンなど、夏のバカンスを詰め込んだようなスイーツがティースタンドを彩る。スパイスが効いた夏らしいセイボリーや、こだわりの紅茶とともに、心ときめく夏の午後を。
この記事の要約レポート
・ホテルニューグランド「ラ・テラス」に「サマーアフタヌーンティー」が登場
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・青い海を思わせるグラスデザートやスイカのマカロンなど、涼やかなスイーツが並ぶ
・パッションフルーツやマンゴーを使ったトロピカルなスイーツも
・スパイスが香る夏らしいセイボリーと2種類のスコーン
・17時以降の利用なら、パイナップルカクテルをサービス
夏バテも吹き飛ぶ！バカンス気分を味わう爽やかスイーツ
ティースタンドの最上段には、見た目からも“夏のバカンス”を感じられる涼やかなスイーツが並ぶ。
透き通る海を表現した「オーシャンヴェリーヌ」は、爽やかな味わいが夏にぴったり。そのほか、定番のレモンパイをケーキにアレンジした「レモンケーキ」や、塩がアクセントの「スイカのマカロン」、まろやかな「白桃クリームチーズパイ」など、季節感たっぷりのラインナップを楽しんで。
旬のフルーツが主役。華やかな彩りにときめいて
中段には、フルーツの魅力をぎゅっと詰め込んだ華やかなスイーツが登場。
パッションフルーツとマンゴーを合わせた「パッションマンゴーのダンジュ」や、ジューシーな「オレンジエッグタルト」など、トロピカルな味わいに癒されるはず。コロンとしたフォルムがかわいい「夏のフルーツバスケットシュー」も、見逃せない1品。
スパイスのアクセントが光る、夏らしさ満点のセイボリー
セイボリーには、バリエーション豊かな夏らしいメニューを用意。
南アジアでメジャーな、スパイス香る「グリーンパパイヤのアチャール」や、ニース風サラダをサンドした南仏の定番「パン・バーニャ」が並ぶ。ピリッとした刺激が心地よい「タコミートとアボカドのキッシュ ハラペーニョ添え」も合わせて、とっておきの夏時間を満喫して。
贅沢な午後を締めくくるスコーンと、夕方だけの特別な1杯
アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは、「はちみつレモン」と「プレーン」の2種類。クロテッドクリームやレモンのママレードをお好みで添えて、焼きたての香ばしさを味わって。
また、17時以降に利用すると、特典としてフルーティーな「パイナップルカクテル」が1杯プレゼントされるのもうれしい。自分へのご褒美に、ゆったりとしたひとときを過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
クラシックホテルの高級感あふれるラウンジ
横浜のクラシックホテル、ホテルニューグランド内のラウンジ「ラ・テラス」。高級感あふれる店内で季節ごとに変わるアフタヌーンティーを贅沢に堪能できる。色・香・味の抽出にこだわった紅茶は絶品。久しぶりに会う友人たちとの女子会にもぴったり。
※住所、営業時間、定休日はページ下部に記載