BLACKPINK・BIGBANGら輩出のYGエンタ、“5人組”新ボーイズグループが今秋デビューへ！

YGエンターテインメントが新人ボーイズグループの誕生を発表した。

YGエンターテインメント（以下、YG）は4月30日、公式ブログに「BABYMONSTER, TREASURE, AND UPCOMING ROOKIES | YG ANNOUNCEMENT」を掲載した。

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特に今回の映像では、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが自らインタビューに応じ、今年下半期から展開されるYGの大型プロジェクトを具体的に明かし、注目を集めた。

最も目を引くのは、新たなボーイズグループのローンチだ。ヤン・ヒョンソク総括は「今秋、YGの新しい男性グループをローンチする計画で、9月に紹介する予定だ。メンバーは5人だ」とサプライズ発表した。

これはYGがTREASURE以来、約6年ぶりに披露するボーイズグループであり、5人組という精鋭構成を通じてメンバー個々の実力と個性を最大化した“完成型グループ”の誕生を予告し、すでに世界中のファンの期待を最高潮に高めている。

（画像＝YGエンターテインメント）1枚目ヤン・ヒョンソク総括プロデューサー

YGの勢いはここで止まらない。ヤン総括は新たなIPと新人を順次公開していくと明かし、先に話題を集めた次期ガールズグループ「NEXT MONSTER（仮称）」の登場も近いことを示唆した。BABYMONSTERに続き、YGの未来を担う強力な新人ラインナップが構築されることを公式化した形だ。

今年のYGは、これまで以上に熱い一年になる見通しだ。BABYMONSTERやTREASUREの新アルバム発売およびグローバル活動はもちろん、デビュー20周年を迎えた“レジェンド”BIGBANGのワールドツアー開催のニュースは、K-POP業界を再び揺るがしている。

このように2026年は、既存アーティストの活躍に加え、次世代の主役たちが大挙して登場する「YGの重要な分岐点」となる見通しだ。ヤン・ヒョンソク総括の指揮のもと、YGが描く新たなグループがグローバル音楽市場にどのような波紋を広げるのか、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）