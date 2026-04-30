頭がリセットされる清涼感と朝の香り！ Chillax アイスメンソール レモンソルベ 新発売

記事ポイント ノンニコチン・ノンタールのリラクゼーションブランド『Chillax』から、新フレーバー2種が4月25日に登場清涼感の極致「アイスメンソール」とビタミンC配合の新シリーズ第1弾「レモンソルベ」がラインナップ各5,980円(税込)、約10,000回吸引可能な日本限定パッケージで公式オンラインストアにて発売中 ノンニコチン・ノンタールのリラクゼーションブランド『Chillax』から、新フレーバー2種が4月25日に登場清涼感の極致「アイスメンソール」とビタミンC配合の新シリーズ第1弾「レモンソルベ」がラインナップ各5,980円(税込)、約10,000回吸引可能な日本限定パッケージで公式オンラインストアにて発売中

深呼吸とともに香りで「整える」ノンニコチン・ノンタールのリラクゼーションブランド『Chillax(チラックス)』に、新フレーバーが2種同時登場。

清涼感全開の「アイスメンソール」と、ビタミンC配合の新シリーズ初号フレーバー「レモンソルベ」が、2026年4月25日(土)より公式オンラインストアで発売中。

Chillax「アイスメンソール」「レモンソルベ」新発売





ブランド：Chillax(チラックス)発売日：2026年4月25日(土)価格：各5,980円(税込)仕様：ノンニコチン・ノンタール / 約10,000回吸引可能 / 日本限定オリジナルパッケージ販売：Chillax公式オンラインストア・提携店舗

人間百年ラブラトリが展開する『Chillax』は、深呼吸とともに香りを楽しむリラクゼーショングッズです。

電子タバコ(VAPE)とは異なり、ニコチン・タールをいっさい含まない設計です。

各フレーバーには独自の世界観「CHILL LAND(チルランド)」とキャラクター(CHILLAXER)が設定されており、公式サイトの診断コンテンツで自分にぴったりの一本を発見できます。

スポーツ後のリフレッシュや喫煙の代替、美容・健康習慣として活用する方も増えています。

アイスメンソール





シリーズ：Chillax neoX No.06 ICE MENTHOL世界観：ICE PALACE(氷の宮殿)価格：5,980円(税込)

吸い込んだ瞬間、頭の中が白く染め上げられるような極限の清涼感。

「ICE PALACE(氷の宮殿)」の世界観をまとった本フレーバーは、クリアで研ぎ澄まされた冷涼感が特徴です。

思考をリセットし、深い静寂へと導きます。

仕事の合間にひと息つきたいとき、集中力を高めたい瞬間にもぴったりの一本です。

レモンソルベ〈ビタミンC配合〉





シリーズ：Chillax VITA No.07 LEMON SORBET世界観：MORNING MARKET(朝の市場)配合成分：ビタミンC価格：5,980円(税込)

ビタミンCを配合した新シリーズ『Chillax VITA』の第1弾です。

鮮やかなレモンの酸味と甘さが広がる、フルーティーなひと吸い。

「MORNING MARKET(朝の市場)」の活気を思わせる香りが、新しい一日のはじまりをフレッシュに彩ります。

ビタミンCを「飲む」から「香りで整える習慣」へと変える、新感覚のアプローチです。

全7種のラインナップ





今回の2種を加え、Chillaxは全7フレーバー展開です。

ZEN GARDENをテーマにした爽やかなジャスミングリーンティー(No.01)から、NIGHT DISTRICTの夜の余韻をまとったユージャハイボール(No.05)まで、それぞれ異なる世界観を持ちます。

No.08〜No.10も準備中で、今後も新たなCHILL LANDの扉が次々と開く予定です。

価格は各5,980円(税込)で、Chillax公式オンラインストアや提携店舗にて発売中。

仕事の合間のひと息から、美容ルーティンの新習慣まで、使いどころは自由です。

整えたいとき、切り替えたいとき--香りと深呼吸で「少しだけ現実から離れる」時間を取り入れてみてはいかがでしょうか。

ノンニコチン・ノンタールのリラクゼーションブランド『Chillax』新フレーバー2種の紹介でした。

よくある質問

Q. Chillaxは電子タバコ(VAPE)ですか？

A. 電子タバコとは異なる製品です。

ニコチン・タールをいっさい含まないノンニコチン・ノンタールのリラクゼーショングッズで、深呼吸とともに香りを楽しむことを目的としています。

喫煙を推奨するものではありません。

Q. 1本でどのくらい使えますか？

A. 約10,000回の吸引が可能です。

価格は各5,980円(税込)で、Chillax公式オンラインストアや提携店舗で購入できます。

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