A・マドリーvsアーセナル スタメン発表
[4.29 欧州CL準決勝第1戦](ワンダ・メトロポリターノ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 3 マッテオ・ルッジェーリ
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 17 ダビド・ハンツコ
DF 18 マルク・プビル
MF 5 ジョニー・カルドーゾ
MF 6 コケ
MF 20 ジュリアーノ・シメオネ
MF 22 アデモラ・ルックマン
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 31 エスキベル・ガメス
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
DF 32 Javier Boñar
MF 4 ロドリ・メンドーサ
MF 10 アレックス・バエナ
MF 11 ティアゴ・アルマダ
MF 21 オベド・バルガス
MF 34 Julio Díaz
FW 9 アレクサンデル・セルロート
監督
ディエゴ・シメオネ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 35 トミー・セットフェード
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
DF 89 M. Salmon
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 56 マックス・ダウマン
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
※28:00開始
<出場メンバー>
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 3 マッテオ・ルッジェーリ
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 17 ダビド・ハンツコ
DF 18 マルク・プビル
MF 5 ジョニー・カルドーゾ
MF 6 コケ
MF 20 ジュリアーノ・シメオネ
MF 22 アデモラ・ルックマン
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 31 エスキベル・ガメス
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
DF 32 Javier Boñar
MF 4 ロドリ・メンドーサ
MF 10 アレックス・バエナ
MF 11 ティアゴ・アルマダ
MF 21 オベド・バルガス
MF 34 Julio Díaz
FW 9 アレクサンデル・セルロート
監督
ディエゴ・シメオネ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 35 トミー・セットフェード
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
DF 89 M. Salmon
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 56 マックス・ダウマン
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります