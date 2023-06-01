[4.29 欧州CL準決勝第1戦](ワンダ・メトロポリターノ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アトレティコ・マドリー]

先発

GK 13 ヤン・オブラク

DF 3 マッテオ・ルッジェーリ

DF 14 マルコス・ジョレンテ

DF 17 ダビド・ハンツコ

DF 18 マルク・プビル

MF 5 ジョニー・カルドーゾ

MF 6 コケ

MF 20 ジュリアーノ・シメオネ

MF 22 アデモラ・ルックマン

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 19 フリアン・アルバレス

控え

GK 1 フアン・ムッソ

GK 31 エスキベル・ガメス

DF 15 クレマン・ラングレ

DF 16 ナウエル・モリーナ

DF 24 ロビン・ル・ノルマン

DF 32 Javier Boñar

MF 4 ロドリ・メンドーサ

MF 10 アレックス・バエナ

MF 11 ティアゴ・アルマダ

MF 21 オベド・バルガス

MF 34 Julio Díaz

FW 9 アレクサンデル・セルロート

監督

ディエゴ・シメオネ

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

GK 35 トミー・セットフェード

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

DF 89 M. Salmon

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 56 マックス・ダウマン

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります