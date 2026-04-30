気象庁は今日30日、最新の1か月予報を発表しました。この先1か月の気温は全国的に高いでしょう。ゴールデンウィークで生活リズムが普段と異なったり、疲労がたまったりするため、連休明けは特に熱中症に注意が必要です。沖縄では5月上旬に梅雨入りし、長雨のシーズンを迎えそうです。沖縄は5月上旬にも梅雨入りか今日30日、気象庁は最新の1か月予報を発表しました。それによりますと、1か月平均の海面気圧は、日本の北で平年より低