トランプ大統領　ホルムズ海峡の開放を協議の優先事項とするイランの提案を拒否　核合意するまで「海上封鎖」継続を表明　米メディア

アメリカのトランプ大統領は、イラン側が提示したホルムズ海峡の開放を協議の優先事項とするとした案を拒否し、核問題で合意するまで「海上封鎖」を継続する考えを明らかにしました。

トランプ大統領は29日、ニュースサイト・アクシオスのインタビューに応じ、イランが核開発をめぐるアメリカ側の懸念に対応するまで、イランへの「海上封鎖を継続する」と述べました。

ホルムズ海峡の開放を優先し、その後に核問題を交渉するとしたイラン側の提案を拒否する考えを明らかにし、トランプ氏は、「海上封鎖は爆撃よりも効果的だ」と述べ、経済的な圧力を更に強める姿勢を示したとしています。

一方、アクシオスは複数の関係者の話としてアメリカ中央軍が交渉の行き詰まりを打開するため、イランに対する「短期間で強力な」攻撃計画を準備していると伝えました。

現時点で、トランプ氏は海上封鎖の継続を主な圧力の手段とみているとしていますが関係者によりますと、イランが譲歩しない場合には軍事行動も検討するとしています。

トランプ氏は29日、自身のSNSに「イランは足並みがそろっていない。彼らは核を持たない合意にどう署名すればいいのか分かっていない。早く賢くなるべきだ」と投稿したほか、「もういい人でいるのはやめだ」などと警告しました。