【山梨・富士河口湖町 ”富士芝桜まつり”会場から澤井志帆 キャスター、松浦悠真 気象予報士が中継でお伝え】



（澤井志帆 キャスター）

私たちは、いま山梨県富士河口湖町で行われています富士柴桜まつり会場に来ています。

29日はもう中継盛りだくさんで行かせていただきますよ。

あらためて見てくださいこの絶景。

（松浦悠真 気象予報士）

もう何回見ても美しいですよね。

（澤井志帆 キャスター）

まさにこの時期春だけの絶景ですよね。

29日はゴールデンウィーク初日ということもあって朝からたくさんの方が世界中から来てましたよね。

（松浦悠真 気象予報士）

海外の方も結構多かったですよ。

（澤井志帆 キャスター）

例年およそ30万人が訪れる人気スポットなんです。

さあこの富士柴桜まつり一番の見どころといえばやはり、もう最初からご覧いただきましたまだ雪の残る富士山とピンクの濃いピンクとのコントラストですよね。

（松浦悠真 気象予報士）

そうですよね。

29日、雲が多くて富士山どうなんだろうってちょっと心配してましたけれどもしっかりとくっきり見えてコラボレーションが美しいですよ。

（澤井志帆 キャスター）

ピンクの絨毯がより際立ちます。

松浦さん、富士山が見えやすいポイントを教えていただきたいんですけれども。

（松浦悠真 気象予報士）

時間帯でいうと午前中の方がやっぱりいいんですよね。

気温が上がってないタイミングだと霞が出にくかったり雲も出にくかったりしますので朝早い時間が富士山とのコラボレーションの狙い目かなと思いますね。

（澤井志帆 キャスター）

あらためて富士柴桜祭り会場についてお伝えしたいと思います。

この道の駅朝霧高原と目と鼻の先にあります。

東名富士インターからも車で45分ほどで行けるんですよ。

29日はゴーデンウィーク初日なので結構渋滞するかなとも思ったんですが、意外とスムーズに行けまして静岡市内からは1時間半くらいで行けましたよね。

（松浦悠真 気象予報士）

そんなに時間かからなかったなという印象でしたね。

（澤井志帆 キャスター）

ただやっぱりこの朝霧高原なのでかなりちょっとひんやりとして。

（松浦悠真 気象予報士）

そうですね標高が900メートルくらいあるんですよ、ですから平地と比べると5度くらい低いんですね。

ですから普段の生活よりも1枚足した方がいいですね。

（澤井志帆 キャスター）

来られる方はぜひ服装にご注意ください。

富士柴桜まつり会場から生中継でお伝えしています。

さあカメラさん私たちが今いるのはこちらです、会場内の至る所に設置されているフォトスポットです。

スタジオの伊藤さんどうですか？

（伊藤薫平 キャスター）

いやー、妻と恋愛した時を思い出しますね。

そんなところで撮りました。

（澤井志帆 キャスター）

そんなフォトスポットは他にも色々と設置されていまして、私たちも29日昼に来てからたくさん撮りましたよね。

まずはドア。

ドアの向こうには柴桜と富士山という写真なんですが、素敵な題名をつけたくなるようなそんな写真が撮れました。

（松浦悠真 気象予報士）

絵的ですよね。

（澤井志帆 キャスター）

それにこの満開の柴桜の中をボートで漕いでるような写真。

これどうです、すごくないですか？

これもいわゆる映え写真ですよね。

これを撮るのに30分並びました。

もうたくさんの方が来られていまして、物語の中に入り込んだような写真が撮れましたよね。

さあこの会場にはですねいろんな柴桜が植えられているんですけれども、そもそも柴桜というのは春の桜に似たこのピンクや白の花を芝生のように地面一面に咲かせることからその名前がつけられたと言われています。

寒さに強いという特徴があって、ここ標高高いんですよね。

（松浦悠真 気象予報士）

そうですね900メートルくらいあるんです。

（澤井志帆 キャスター）

こうした場所でも元気に咲き誇るんです。

ここにはおよそ50万株の柴桜が植えられているんですけれども、今ご覧いただいています濃いピンク色の花がマックダニエルクッションという品種なんです。

（伊藤薫平 キャスター）

かっこいい。

（澤井志帆 キャスター）

この会場でも本当に広いところにたくさん植えられています。

全部で6種類の柴桜が楽しめるんですが、他にはこの白い花が特徴のモンブランというのがありましてこれ純白で少し小ぶりな花が清素な感じがする柴桜ですよね。

そして続いては多摩の流れという珍しい名前の品種。

（松浦悠真 気象予報士）

なんかスプライトな感じで可愛らしいですね。

（澤井志帆 キャスター）

可愛いですよね。

続いてはオーキントンブルーアイ。

珍しい淡い青紫色のお花が特徴で涼しげな印象の素敵なお花となっています。

さあもうこれ広く広がる柴桜の絶景として楽しむのもいいんですが、近くに寄ってお花一つ一つに注目するのもいいですね。

（松浦悠真 気象予報士）

近くで見たらまたその良さがありますよね。

（澤井志帆 キャスター）

さあそして忘れてはいけないものまだありますよね。

（松浦悠真 気象予報士）

はい忘れてないですよお腹空いてきました。

グルメですよね。

（澤井志帆 キャスター）

ここからはグルメを紹介していきたいと思います。

この会場には柴桜をモチーフにした限定スイーツがあるんですが、まずはこちらです。

これは2026年の新商品のチュロスなんですが、これよく見ますと分かりますこれ桜の漢字。

（松浦悠真 気象予報士）

漢字がそのままチュロスだって。

（澤井志帆 キャスター）

花びら型とかではなくて桜の漢字のチュロスなんです。

はいこれ松浦さんどうぞ。

（松浦悠真 気象予報士）

桜を食べています、うまい。

オートドックスなプレーンの味なんですけど外側がすごいサクサクで美味しいですね。

（澤井志帆 キャスター）

これ串に刺さっていて食べやすいですよね、さあ続いてはお隣こちらです。

ハチミツをふんだんに使ったしっとりと後引く甘さの富士山型カステラ串です。

これは桜味。

これも松浦さんどうぞ。

（松浦悠真 気象予報士）

すごい何段富士山が重なってきてるんだよね。

（澤井志帆 キャスター）

さあ、いち富士召し上がってください。

（松浦悠真 気象予報士）

甘い香りがやってきて美味しいですね

このミニ富士山と本物の富士山と写真撮るのもいいですよね。

（澤井志帆 キャスター）

さあここでしか食べられないスイーツに続きまして、ここでしか買えないお土産も一部ご紹介していきます。

まずはこちらです

山梨のお土産といったらやっぱり桔梗信玄餅だと思うんですが、これ中身はおなじみの信玄餅。

ただこれ桜色の巾着に入ってたのがこれここでしか買えないオリジナル商品。

（松浦悠真 気象予報士）

限定商品なんですね。

（澤井志帆 キャスター）

でもこれちょっと可愛らしくてついつい買いたくなっちゃう。

続いてはこちら、1日500箱以上売れるという芝桜まつり定番のお土産桜葉餅です。

こちらスタジオにご用意しました、どうぞ召し上がってください。

（津川祥吾コメンテーター）

はいいただきます。

（澤井志帆 キャスター）

少しでも花見気分を味わっていただきたくて。

（津川祥吾コメンテーター）

これ葉っぱが入ってるんですね、塩味があって美味しいです。

（澤井志帆 キャスター）

そうなんです。

かなりちょっと桜葉の味をがっつりと感じられるんじゃないですか？

坂口さんもいかがですか？

（坂口孝則コメンテーター）

上品な甘さで美味しかったです、今日1食目ですこれ。

（澤井志帆 キャスター）

ぜひ芝桜と一緒に楽しんでいただきたいですね。

さあゴールデンウィーク初日から多くの方でにぎわう富士芝桜まつり、今がまさに見ごろの芝桜となっています。

富士山と織りなす絶景を見に足を運んでみてはいかがでしょうか？

以上中継でした