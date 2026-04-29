4月29日時点の各地区上位と順位表

明治安田J2・J3百年構想リーグの第13節が各地で行われた。

4月29日時点で全チームが12試合または13試合を消化し、各ブロックで順位が確定している。

WEST-Aでは、カターレ富山がアルビレックス新潟に2-0で勝利し、勝ち点30で首位浮上となった。徳島ヴォルティスはFC大阪と2-2、PK戦を13-14で落とした結果、勝ち点28で2位に位置している。3位の高知ユナイテッドは奈良クラブと0-0、PK戦を8-9で終えて勝ち点25となった。

WEST-Bでは、テゲバジャーロ宮崎がギラヴァンツ北九州に3-0で快勝し、勝ち点36で首位を独走している。鹿児島ユナイテッドはサガン鳥栖と1-1、PK戦を11-10で制して勝ち点25で2位となった。3位のレノファ山口はFC琉球に2-0で勝利し、勝ち点23をマークしている。

EAST-Aでは、ベガルタ仙台がザスパ群馬に3-1で勝利し、無傷の勝ち点35で1位となった。湘南ベルマーレは栃木SCと1-1、PK戦を4-2で制して勝ち点28で2位につけている。3位のブラウブリッツ秋田はモンテディオ山形に2-0で勝利し、勝ち点25となった。

EAST-Bでは、ヴァンフォーレ甲府がRB大宮アルディージャ大宮に2-1で勝利し、勝ち点26で首位浮上となった。いわきFCはFC岐阜に0-1で敗れた結果、勝ち点26で2位に位置している。3位の岐阜はいわきを下したことで勝ち点を24に伸ばした。（FOOTBALL ZONE編集部）