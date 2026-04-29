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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

雑味の少ないなめらかな口当たりが魅力の水出しコーヒー。抽出には一晩ほどかけるのが一般的であり、ストックが切れるとすぐに飲めないのがジレンマですよね。

その課題をサクッと解決できるのが真空抽出式のコーヒーメーカー「VacBrew To Go」。なんと最短5分で水出しコーヒーが楽しめるんです。

おトクな先行販売も終了間近でしたので、アイスコーヒーがおいしい季節に向けて改めてその魅力をチェックしておきましょう。

特許技術で深い味わいを最短５分で実現。真空抽出コーヒーメーカー＋密封キャニスター 17,980円 【早期リターン 35%OFF】 詳細をチェック

数時間の抽出を最短5分まで短縮

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改めて「VacBrew To Go」は6時間以上は必要な水出しコーヒーを最短5分まで短縮できる、コーヒー好きには嬉しいアイテム。

時短のヒミツは真空抽出にあり、ドリッパー内部でコーヒー粉へ水が一気に浸透して抽出が早くできるのだそう。

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フィルターも一般的な紙フィルターより細かい金属製の500メッシュが付属。雑味の原因になる微粉も除去でき、さらに紙ゴミも減らせるのが便利なポイント。

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使い方も難しい点はなく、コーヒー粉と水を入れたらあとは混ぜてボタンを押すだけ。時短かつ手軽なので、忙しい朝でもサッと水出しコーヒーが楽しめますよ。

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最短は5分ですが時間を変更して濃さの調整も可能。ラテで楽しみたいならストロングで濃く出してみても良さそうですね。

淹れてそのまま持ち出せる

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セットのサーバーはそのまま蓋付きタンブラーとして使える便利仕様。抽出したてをサッと持ち出せます。

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本体は充電式なのでアウトドアでも活躍してくれますよ。

お手入れも簡単手

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真空ポンプ以外は取り外して簡単に洗浄でき、食洗機にも対応している便利仕様。使うのが手間だと長続きしないので、こういった部分は大事ですね。

おいしい一杯を楽しむ手段が増えるので、コーヒーが好きな人はぜひチェックしてみてください。

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Source: machi-ya, YouTube