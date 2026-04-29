“最大12連休”GWに突入！ 出国ラッシュに赤ちゃん相撲も　早くも名所は混雑 空から見た観光地のにぎわい

29日からゴールデンウィークという人も多そうですが、各地の観光地などでも早速、大勢の人の姿が。

にぎわいを空から取材しました。

12連休初日の29日、羽田空港では海外への出国ラッシュがピークを迎え、ロビーには長い行列ができていました。

香港へ旅行に行く人：

日本からいなくなっちゃったのでパンダを見に行こうかと。

インドへ旅行に行く人：

インドです。孫娘がインドにいますので。最後の旅行になるかなと思って。もう80過ぎてますので。

タイへ旅行に行く人：

海！プール！ドキドキする！

一方、福井県の護国神社では、鉢巻きに法被姿の赤ちゃんが大集合。

子供の健やかな成長を願って行われる「泣き相撲」です。

赤ちゃん同士が泣きっぷりを競い合う毎年恒例の人気行事。

ところが、なかなか泣き出さない赤ちゃんも。

司会：

全然泣き相撲ではない！全然泣かない！

こうした泣くに泣けない状況が続く中、抱っこされた瞬間から泣き始める赤ちゃん力士が登場。

司会：

こういうのを期待してました！完璧です！完璧な泣きっぷりです！

会場からは笑い声や拍手が沸き起こっていました。

参加者は「保育園とかでよく泣くので、泣くかなと思ったけど意外に泣かず。良い思い出になった」「最初から泣いてた。すごく楽しかった」と話していました。

福島県で家族連れが楽しんでいたのはイチゴ狩り。

子供たちは口いっぱいにイチゴを頬張り、大満足の様子でした。

訪れた人は「ゴールデンウィークっぽいことをしたいなと思って」「20個以上は食べたかなって」と話しました。

ホタテにイカの丸焼きなど、おいしそうな海の幸が集結していたのは「宮城げんき市2026 海のグルメフェスティバル」です。

訪れた人は「子供がホタテが食べたいということで、きょうホタテを食べに来ました。とてもおいしそうで、幸せそうな顔してて、来て良かったです」と話していました。

ゴールデンウィークで各地がにぎわう中、東京近郊ではどこに人が集まっているのでしょうか。

観光地のにぎわいを空から取材しました。

まず向かったのは、世界で一番高い電波塔、高さ634メートルの東京スカイツリーです。

手を振っている人の姿が確認できました。

そして、東京・浅草上空。

雷門の前にはたくさんの人。着物を着ている人もいました。

竹下通りの入り口にも人が多く集まっていました。

入り口の上のスクリーンに自分たちが映るシステムになっているようです。

そして、ヘリは東京を離れ、神奈川・横浜へ。

横浜市の赤レンガ倉庫で開催されていたのは、ドイツの祭りをテーマにした屋外イベント。

会場では、ドイツ料理を楽しむ人の姿が見られました。

そして、鎌倉では木々の中に大きな大仏が見えてきました。

江の島の駐車場を見てみると、ほぼ埋まっています。

海開きはまだ先ですが、海でマリンスポーツを楽しんでいる人の姿も見られました。

空の便に目を向けると、日本航空は29日が国内線の出発ピーク。

また、行楽地などに向かう高速道路の下りのピークは5月2日、Uターンのピークは5月5日と予想されています。