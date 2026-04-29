“最大12連休”GWに突入！ 出国ラッシュに赤ちゃん相撲も 早くも名所は混雑 空から見た観光地のにぎわい
29日からゴールデンウィークという人も多そうですが、各地の観光地などでも早速、大勢の人の姿が。
にぎわいを空から取材しました。
12連休初日の29日、羽田空港では海外への出国ラッシュがピークを迎え、ロビーには長い行列ができていました。
香港へ旅行に行く人：
日本からいなくなっちゃったのでパンダを見に行こうかと。
インドへ旅行に行く人：
インドです。孫娘がインドにいますので。最後の旅行になるかなと思って。もう80過ぎてますので。
タイへ旅行に行く人：
海！プール！ドキドキする！
一方、福井県の護国神社では、鉢巻きに法被姿の赤ちゃんが大集合。
子供の健やかな成長を願って行われる「泣き相撲」です。
赤ちゃん同士が泣きっぷりを競い合う毎年恒例の人気行事。
ところが、なかなか泣き出さない赤ちゃんも。
司会：
全然泣き相撲ではない！全然泣かない！
こうした泣くに泣けない状況が続く中、抱っこされた瞬間から泣き始める赤ちゃん力士が登場。
司会：
こういうのを期待してました！完璧です！完璧な泣きっぷりです！
会場からは笑い声や拍手が沸き起こっていました。
参加者は「保育園とかでよく泣くので、泣くかなと思ったけど意外に泣かず。良い思い出になった」「最初から泣いてた。すごく楽しかった」と話していました。
福島県で家族連れが楽しんでいたのはイチゴ狩り。
子供たちは口いっぱいにイチゴを頬張り、大満足の様子でした。
訪れた人は「ゴールデンウィークっぽいことをしたいなと思って」「20個以上は食べたかなって」と話しました。
ホタテにイカの丸焼きなど、おいしそうな海の幸が集結していたのは「宮城げんき市2026 海のグルメフェスティバル」です。
訪れた人は「子供がホタテが食べたいということで、きょうホタテを食べに来ました。とてもおいしそうで、幸せそうな顔してて、来て良かったです」と話していました。
ゴールデンウィークで各地がにぎわう中、東京近郊ではどこに人が集まっているのでしょうか。
観光地のにぎわいを空から取材しました。
まず向かったのは、世界で一番高い電波塔、高さ634メートルの東京スカイツリーです。
手を振っている人の姿が確認できました。
そして、東京・浅草上空。
雷門の前にはたくさんの人。着物を着ている人もいました。
竹下通りの入り口にも人が多く集まっていました。
入り口の上のスクリーンに自分たちが映るシステムになっているようです。
そして、ヘリは東京を離れ、神奈川・横浜へ。
横浜市の赤レンガ倉庫で開催されていたのは、ドイツの祭りをテーマにした屋外イベント。
会場では、ドイツ料理を楽しむ人の姿が見られました。
そして、鎌倉では木々の中に大きな大仏が見えてきました。
江の島の駐車場を見てみると、ほぼ埋まっています。
海開きはまだ先ですが、海でマリンスポーツを楽しんでいる人の姿も見られました。
空の便に目を向けると、日本航空は29日が国内線の出発ピーク。
また、行楽地などに向かう高速道路の下りのピークは5月2日、Uターンのピークは5月5日と予想されています。