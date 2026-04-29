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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン 野ウサギに迎えられて、カナダ、バンクーバー郊外、朝のリッチモンド、「しばしサヨナラ」ラン。 ２０２６年４月１９日出走。」を公開しました。今回は、脳科学者の茂木健一郎がカナダ・バンクーバー郊外のリッチモンドで実践する朝ランニングの様子を紹介しています。



動画の冒頭、茂木は「リッチモンド最後の朝」と語り、自身が15歳の頃に訪れた思い出の地「ミノルパーク」へ向かいます。公園内では野生のウサギやリスに出会い、「うさぎだらけ」「リスだった」と自然豊かな環境を楽しむ様子が収められています。その後、カナダ特有のピンク色の桜が咲く景色や、広大なクリケット場を紹介しながら走り進める姿が確認できます。



公園内を散策する中で、名称の由来となった馬の銅像を発見します。茂木は現地の看板を読み上げ、日本人の庭師の息子にちなんで名付けられたサラブレッド「ミノル」がイギリスのダービーで優勝し、その名が公園に付けられたという歴史的背景を解説。「カナダと日本のつながり」を感じるエピソードとして紹介しています。



また、15歳でのホームステイ経験を振り返り、「視野が広がった」と述懐。異文化に触れた原体験が現在の自分に影響していると語りました。旅先での朝ランニングは、自然を満喫するだけでなく、その土地の歴史や自身の原点に立ち返る有意義な時間となりそうです。