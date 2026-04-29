◇ナ・リーグ ドジャース1―2マーリンズ（2026年4月28日 ロサンゼルス）

ドジャースは28日（日本時間29日）のマーリンズ戦に惜敗し、連勝は3でストップした。打者としては出場せず、投手専念で先発した大谷翔平投手（31）は6回5安打2失点、9奪三振と粘りの投球で試合をつくったが、打線の援護に恵まれず今季初黒星を喫した。投球を受けたウィル・スミス捕手（31）

大谷は開幕から全5戦で投球回6回以上、自責3以内のクオリティースタートを達成し、防御率は0.60。投じた球数は104球で、100球を超えるのはエンゼルス時代にメジャー初完投、初完封勝利を収めた23年7月27日（同28日）タイガース戦以来の熱投となった。

今季初めての中5日での登板。2回に先頭のラミレスを死球で出塁させると、初球を投じる前に走者が二塁へとスタート。大谷の二塁への送球は右翼方向に逸れ、悪送球となって走者を三塁へと進めた。その後、ケイシーに中犠飛を許し、無安打で先制点を献上した。

5回に2点目を失ったが、2死満塁の局面で5番・ラミレスを98.3マイル（約158.2キロ）直球で見逃し三振に仕留め、最少失点でこの回を切り抜け、6回を投げ抜いた。

スミスは「通常の間隔での初登板。彼はよく投げていたと思います」と振り返り「球種をうまく混ぜて、相手打者のタイミングを外していましたし、速球もかなり力強く使えていました。6回2失点ですから、いい内容だったと思います」と試合をつくる能力を称賛した。