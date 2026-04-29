右足でズドン！ 長崎の長谷川元希がビューティフルショットで加入後初得点をマーク！
V・ファーレン長崎は４月29日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第13節で清水エスパルスと敵地で対戦している。
１−１で前半を終えたなか、後半開始早々の46分に勝ち越しゴールを奪う。決めたのは、今季にアルビレックス新潟から加わった長谷川元希だ。
エドゥアルドからのパスにペナルティアーク付近で反応。ワントラップをした後、浮いたボールにダイレクトで合わせて、豪快なシュートを突き刺してみせた。
27歳のMFは加入後初ゴールを記録。待望の一発となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エリア外から右足一閃！ 長崎の長谷川が加入後初ゴール！
１−１で前半を終えたなか、後半開始早々の46分に勝ち越しゴールを奪う。決めたのは、今季にアルビレックス新潟から加わった長谷川元希だ。
エドゥアルドからのパスにペナルティアーク付近で反応。ワントラップをした後、浮いたボールにダイレクトで合わせて、豪快なシュートを突き刺してみせた。
27歳のMFは加入後初ゴールを記録。待望の一発となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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