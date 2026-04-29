今季に新潟から加わった長崎の長谷川。写真：滝川敏之

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　V・ファーレン長崎は４月29日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第13節で清水エスパルスと敵地で対戦している。

　１−１で前半を終えたなか、後半開始早々の46分に勝ち越しゴールを奪う。決めたのは、今季にアルビレックス新潟から加わった長谷川元希だ。

 
　エドゥアルドからのパスにペナルティアーク付近で反応。ワントラップをした後、浮いたボールにダイレクトで合わせて、豪快なシュートを突き刺してみせた。

　27歳のMFは加入後初ゴールを記録。待望の一発となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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