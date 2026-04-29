「食べ方がもう人間なんだよな。美味しそうに食べすぎ」



【写真】「激うまっ！」 さらにかぶりつく猫さんに注目

青いバンダナがよく似合う「しらたま」くんの“おやつショット”が、多くの人を笑顔にしています。添えられた写真には、棒の先についたアイスに全力でかぶりつく、しらたまくんの姿が。そのポーズは、まるで小さな人間の子どものようです。



二足立ちをし、片方の前足を飼い主さんの膝に置いてバランスをとりながら、もう一方の前足で棒をグイッと自分の方へたぐり寄せる…。無我夢中といった様子でアイスを堪能する姿に、思わず「なんだかとっても美味しそう…」と、こちらまで同じおやつを食べたくなってしまいます。



この投稿には8400件超の“いいね”が寄せられ、リプライ欄にはアメリカの人気アニメ『トムとジェリー』のトムを連想する声や、インターネットミームの「現場猫」を思い浮かべる声が続出しました。



「人間すぎる（笑）」

「はあ……なんてかわいい」

「前世でもこれ食べてたな」

「ちゃんと手で持って食べてる！」

「手を添えてるなんてお行儀が良いです」

「流行りのAI画像かと思いました（笑）」



ユニークなしらたまくんの姿に、ほっこりする人が相次いでいます。飼い主の、わがやのねこさん（@neko_wagaya）にお話を伺いました。



「長くおやつを楽しむ方法は…」 予想を超えてどハマり！

ーーしらたまくんが食べているおやつは、一体何ですか？



「液状のおやつを凍らせて固めたものです。ふだんはそのままあげていたのですが、一瞬で食べ終わってしまうので『もう少し長く楽しんでほしいなぁ』と思っていました。そんなとき、SNSで見かけた凍らせてアイスにするアイデアを試してみることに。早速作ってあげてみたときの写真です。ちなみに、液状のままあげても、こうして手でたぐり寄せて食べるんですよ」



ーーこの光景を目の当たりにして、どう感じましたか？



「最初は、アイスにしてちゃんと食べてくれるかな？と思いましたが、予想をはるかに超える反応に、正直びっくりしました（笑）。しかも、狙い通り長持ち。こんなに喜んでもらえるなら、定期的に作ってあげようと思いました」



ーーこのあとは、どうなりましたか？



「自分の前足でアイスをぐいぐいと引き寄せながら、夢中で食べていましたね。その一生懸命な仕草といいポーズといい、アイスを頬張る子どものようで、本当にかわいらしかったです」



ーー他にも「人間っぽいな」と感じる瞬間はありますか？



「しらたまには、赤いバンダナがトレードマークの『ごましお』という兄弟がいるのですが、リラックスしているときはふたりとも本当に人間そっくりなんです。『中に誰か入っているのでは？』と思うこともしばしば。たまに、仕事に疲れた人間が休憩しているかのように、ぐでんとしたポーズで哀愁を漂わせていることもあるんですよ」



しらたまくんとごましおくんは、どちらも現在4歳。Xでは、血のつながった兄弟ならではの、賑やかで微笑ましい日常を覗くことができます。ふたりの“人間味”溢れる姿に、思わずクスッとしてしまうこと間違いなしです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）