「車を出してくれてありがとう」で済ませていい？ 友人との旅行でモヤモヤするガソリン代・高速代の負担はどう分けるのが公平なのでしょうか？

ガソリン代と高速代の折半だけでは不十分？ 車の所有者が負担している「見えないコスト」

友人との旅行で車を出してもらった際、ガソリン代や高速道路料金を人数で割って精算する方法が一般的です。しかし、車を出す側にとっての実際のコストは、それだけではありません。

走行距離が伸びればタイヤの摩耗が進み、エンジンオイルも汚れていきます。また、事故や故障によって損害を受けるリスクもあります。こうした「目に見えないコスト」は、すべて車の所有者が負担することになるのです。



車の所有者の交通費をすべて負担するのもひとつの方法

では、具体的にいくら支払うのが「公平」なのでしょうか。割り勘は一見公平に思えますが、そこには運転の労力などが考慮されていません。

車で旅行する際、レンタカーでない限り、多くの場合は車の所有者が運転することになるでしょう。運転には集中力が求められ、長時間に及ぶと精神的な負担も大きくなります。

同乗者が遊び疲れて寝てしまうケースも考えられ、これを快く感じない運転者がいる点にも配慮が必要です。

こうした身体的・精神的な負担を踏まえたうえで、ガソリン代や高速代などについて、同乗者側が一定程度多く負担する方法もひとつの考え方といえるでしょう。分担方法をあらかじめ調整しておくことで、移動中や旅行全体におけるストレスの軽減につながると考えられます。



運転への感謝を形にする「交通費＋アルファ」

お金の精算と同じくらい重要なのが、運転という「労働」に対する対価です。前述の通り、長距離の運転は身体的・精神的な疲労を伴います。

その感謝の気持ちを表す方法として効果的なのが、食事をごちそうすることです。例えば、ランチ代を負担したり、サービスエリアでコーヒーや軽食を差し入れたりすることで、金額以上の感謝を伝えられる可能性があります。

車の所有者がそこまでの配慮を前提としていない場合もあるため、このような対応は驚きとともに感謝の気持ちが伝わりやすいと考えられます。一方で、過度な気遣いは相手に負担を感じさせてしまうこともあるため、相手の性格や反応を踏まえつつ、無理のない範囲で対応することが重要といえるでしょう。



お金の「モヤモヤ」を解消して友人との良好な関係を守るために

友人との楽しい旅行を「モヤモヤ」とした気持ちで終わらせないためには、出発前の段階で「費用負担のルール」を共有しておくことが重要です。とくに、車を提供する側は金銭面の話題を切り出しにくいと感じる場合もあるため、同乗する側から分担方法について提案しておくことが望ましいといえます。

大切なのは、車を出し、神経を使って運転してくれる友人への感謝の気持ちを伝えることです。費用面での適切な分担に加え、感謝の意を伝える姿勢を持つことが、良好な関係を維持するうえでも重要と考えられます。こうした点を踏まえた対応が、次回以降も気持ちよく同行できる関係づくりにつながるといえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー