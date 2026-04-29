今季5度目の先発登板…4回にピンチを招くもキム・ヘソンが好守備

【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦で先発登板した。4回まで1失点（自責0）の好投を見せ、防御率はいまだ0点台を維持している。好投を救ったのが、キム・ヘソン内野手の美技だった。

大谷は2回にエラー絡みで先制点を許したが、この日も圧倒的な投球を披露。しかし4回、1死から安打と四球でピンチを招いた。ノルビーにはセンター後方にヒヤリとする打球を打たれるも中飛。続くケイシーは完全に打ち取ったような当たりだったが、内野安打になる可能性もある“嫌な打球”だった。

しかし、遊撃で先発したキムが猛ダッシュで追い付くと、体を上手く使って一塁へ送球。ケイシーをアウトにし、大谷に失点がつくことを阻止してみせた。大谷はマウンド上でガッツポーズを作ると、ベンチではキムにニコリと微笑み、お辞儀をして感謝を送った。

NHK-BSで解説を務めた伊東勤氏も「いまのは上手かったですね」と称賛した。キムは前日の同カードでは失策を喫し、山本由伸投手の足を引っ張った形となったが、前夜のミスを見事に取り返した。（Full-Count編集部）