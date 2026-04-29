【GR GT】 予約開始：4月30日 6月20日 発売予定 価格：880円 【トミカプレミアムRacing GR GT3】 予約開始：4月30日 6月20日 発売予定 価格：1,980円

タカラトミーは、トミカ「GR GT」と「トミカプレミアムRacing GR GT3」を4月30日より予約開始することを発表した。発売は6月20日を予定しており、価格は「GR GT」が880円、「トミカプレミアムRacing GR GT3」が1,980円

本製品は、トヨタが開発したレーシングカー「GR GT」と「GR GT3」を、タカラトミーのミニカーブランド「トミカ」と「トミカプレミアムRacing」でそれぞれ商品化したもの。

今回同社公式Xアカウントにて本製品の予約開始日を告知しており、4月30日より予約受付を開始する。

【GR GT】【トミカプレミアムRacing GR GT3】

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