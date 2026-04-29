【東京ディズニーシー】25周年イベント「スパークリング・ジュビリー」はスペシャルコンテンツも充実
2026年春、東京ディズニーシーは開園25周年を迎え、アニバーサリーイベント「スパークリング・ジュビリー」がスタートしました。
開催期間は2026年4月15日（水）から2027年3月31日（水）までの約1年間。ジュビリーブルーをテーマカラーに、パーク全体がきらめく祝祭ムードに包まれています。今回は、アニバーサリーイヤーとなる東京ディズニーシー25周年のスペシャルコンテンツの魅力を、ママスタセレクト編集部がたっぷりご紹介します。
東京ディズニーシーの25周年イベントでは、スペシャルなコンテンツがいっぱい。そんな中でもおすすめしたいのが、「ジュビリーブルーメモリーズ」です。
ただのお土産として買うだけではなく、自分で選んで持ち帰る体験ができるのが最大の魅力。子どもにとっても思い出に残りやすいコンテンツになっています。
舞台は、メディテレーニアンハーバーにある橋の上に位置する「リメンブランツェ」というショップ。ここでボトルを購入すると、特別な体験もできるんです。
案内されて奥に進むと、そこはジュビリーブルーに包まれた幻想的な空間。キラキラと輝く青い世界は、普段のパークとはまた違った静かな空気を感じます。
ここでは、ケースに入れられた美しいジュビリーブルーストーンの中から、目をつぶって「これだ！」と思ったストーンを1つだけ選び、持ち帰れます。
選んだストーンは、ボトルの下の蓋を開けて中に入れて飾れますよ。
「自分で選んだ」という特別感があるからこそ、完成したボトルにも愛着が湧きますよね。体験後は写真撮影が楽しめるのも、うれしいポイント。親子の記念に、ぜひ立ち寄ってほしいスポットです。
貸し切り空間でゆったりと過ごしたいならジュビリーガラへ
東京ディズニーシーの25周年イベントで体験できる「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」は、アメリカンウォーターフロントにある豪華客船「S.S.コロンビア号」を舞台にした、完全予約制のプログラムです。
開催期間は2026年4月15日（水）から6月30日（水）までで、通常のレストラン利用とは異なり、事前に専用チケットを購入したゲストだけが特別な貸し切り空間で過ごせるのが最大の特徴です。
船内のレストラン「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」で、プログラム限定のスペシャルメニューが味わえます。
25周年の華やかな装飾に囲まれた船内では写真撮影も可能なので、家族でゆったり時間を過ごしたい方は利用してみるのも◎。
「ダンス・ザ・グローブ！」も25周年仕様にグレードアップ！
ウォーターフロントパークで行われる「ダンス・ザ・グローブ！」は、世界各国のダンスが堪能できる見逃せない人気ショーのひとつ。
25周年を祝うスパークリング・ジュビリーの開催期間は、ブルーのコスチュームでミッキーたちが登場。フィナーレシーンではジュビリーブルーのパイロが打ち上がるなど、より豪華な演出になっている点も注目ですよ。
夜のハーバーで楽しむ光と音の演出
夜のお楽しみは、メディテレーニアンハーバーを舞台に行われる夜の演出プログラム「スパークリング・ジュビリー・ナイト」。25周年のテーマソングに合わせて、光や映像が一体となった幻想的なショーが楽しめます。
このプログラムの大きな特徴は、ハーバー正面にある東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®の壁面を使ったダイナミックな映像演出です。
建物全体に映像が映し出され、音楽に合わせて光が広がることで、ハーバー全体がひとつのステージのような空間に変わります。水面に映る光も相まって、昼間とはまったく違う幻想的な世界を堪能できるのも魅力です。
夜は特におすすめ！押さえておきたいフォトスポット
25周年の装飾は昼間も華やかですが、夜は一層美しい輝きを放っています。
特におすすめなのが、アクアスフィアの前にある25周年を記念したロゴとミッキー、ミニーの愛らしいモニュメント。パークのシンボルが、アニバーサリーらしい華やかな装いに彩られ、夜はライトアップも加わって、さらに魅力的になります。
アラビアンコーストの中央広場には、『アラジン』のジーニーのモニュメントが登場。25周年のテーマソングに合わせて中央広場がジュビリーブルーに包まれ、ユーモアたっぷりのジーニーのおしゃべりと共に光の演出が広がります。
エントランスからの眺めも、夜はまるで海の中にいるような神秘的な気分にひたれるので素敵ですよ。さまざまな角度からぜひ撮影してみてくださいね。
光るおもちゃも要チェック！
光るおもちゃは子連れで夜のパークを楽しみたいときに、ぜひチェックしておきたいアイテム。「25」のロゴが入った地球を持ったミッキーはペンダント型なので、首から下げても使えますよ。
リボンは後ろにクリップが付いているため、カチューシャや髪に付けてアレンジしてもキュート。子どもに身に着けさせると歩いているときに目立つので、夜でも目印になる点も安心です。
体験を通じて思い出が広がる25周年イベント
25周年を彩るアニバーサリーイベント「スパークリング・ジュビリー」は、華やかな装飾やショーだけでなく、体験型コンテンツやスペシャルプログラムなど、楽しみ方の幅が広いのも魅力です。
自分で選んで思い出を持ち帰る体験や、ゆったり過ごせる特別な空間、夜ならではの幻想的な演出まで、親子でいつもとは違うディズニーを楽しめるポイントがたくさん。昼も夜もそれぞれ違った魅力があるので、1日を通してたっぷり家族で満喫できそうですね。25周年の東京ディズニーシーで、家族の思い出を作ってみてはいかがですか？
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取材、文・編集部