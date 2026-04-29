【楽天ブックス：「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」抽選販売】 抽選期間：5月18日12時～5月22日23時54分 当選者販売期間：6月2日12時～6月10日23時59分

楽天ブックスは、アクションフィギュア「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム（再販版）」の抽選販売を5月18日12時から実施する。応募期間は5月22日23時54分まで。

「METAL STRUCTURE 解体匠機 RX-93 νガンダム」は、BANDAI SPIRITSより2019年12月に発売されたアクションフィギュア。今回2026年8月に再販が予定されており、価格は132,000円。

今回楽天ブックスに入荷予定分を抽選販売にて販売することを告知。抽選の注意事項として、住所登録がない楽天会員での抽選は無効となるほか、抽選に当選した場合、エントリー時に会員情報の住所とは異なるお届け先住所での注文は受け付けない。また、注文確定後のお届け先住所の変更は、いかなる理由があっても受け付けない。

「複数アカウントでのエントリー（1世帯1名までの抽選は可能です）」「法人でのエントリー（個人での抽選のみ可能です）」「転売目的とみられるエントリー」「抽選対象の商品を過去に楽天ブックスで購入されている場合」「楽天の利用規約に基づき、規約に反していると判断されるエントリー」「その他楽天ブックスが不正と合理的に判断したエントリー」に関しては、抽選権利が無効となるほか、悪質なエントリーについてはアカウントの停止を行なう場合がある。

当落の結果は、販売開始日までにメールにて告知される。なお支払方法は「クレジットカード決済」のみとなっており、配送方法も「宅配」のみとなる。

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