SNSで連名で発表

バレーボール男子の外崎航平（ヴォレアス北海道）と同女子の松井珠己（PFUブルーキャッツ石川かほく）が2025年に結婚していたことを28日、双方のSNSで発表した。28歳同い年のビッグカップルに、ファンから祝福が殺到した。

外崎と松井はSNSを更新。「ご報告」とし、連名で次のようにつづった。

「日頃より支えてくださる皆様へ いつも温かいご声援をありがとうございます シーズン終了のこのタイミングでのご報告となりますが、昨年、外崎航平と松井珠己は結婚しておりましたことをご報告いたします これからも変わらず支え合いながら、バレーボールにより一層真摯に向き合ってまいります 今後ともご声援のほど、よろしくお願いいたします」

外崎は1997年6月28日生まれ、松井は1998年1月10日生まれで、同学年の28歳。バレー界の幸せニュースに、ファンからは祝福が殺到した。

「えー！ビッグカップルやん！おめでと〜！」

「いや！！！まじか！！！！外崎くんの結婚はそうか〜おめでとう なんだけど、お相手！！たまきちゃん！！！！」

「ガチ声出たビビる」

「なんだってー！！！！！？ビッグニュースすぎる おとのさんお幸せに」

「ふんふんって思いながらみたらたまきちゃんの名前出てきてリアルに声出た」

「まじ！？これはびっくり！おめでとうございます」

外崎は身長172センチのリベロ。今季のSVリーグではトップサーブレシーバーに輝いた。PFUブルーキャッツ石川かほくのセッターを務める松井は、2026年度の日本代表に名を連ねている。



（THE ANSWER編集部）