岩瀬洋志、パフェ作りの名手で“モテすぎる男”役 杉咲花×多部未華子『クロエマ』全キャスト
俳優の杉咲花と多部未華子がW主演を務めるPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』が、6月12日よりPrime Videoで世界独占配信される（全5話、毎週金曜配信）。『逃げるは恥だが役に立つ』で人気を博した海野つなみの同名漫画を原作に、今泉力哉監督、今泉かおり脚本のタッグで実写化。占いの店を中心に起こる謎と、主人公2人の仲良くならないのに心地いい関係を描く。Amazonプライム会員は追加料金なしで視聴できる。
【画像】この記事に関連する場面写真
本作は、恋も仕事も家も一度に失った30歳の女性・エマ（杉咲）と、謎めいた資産家クロエ（多部）が出会い、占いの店を営むことから動き出す“甘くてちょっとダーク”な占いミステリー。相談者たちの悩みには、格差やルッキズム、SNSでの炎上など、現代社会が抱える問題がさりげなく織り込まれ、占いを手がかりに浮かび上がる人間ドラマが描かれる。
エマとクロエを取り巻くキャストとして、岩瀬洋志、井之脇海、河井青葉、野添義弘、諏訪太朗、光石研が出演する。
2025年下半期「ViVi国宝級イケメンランキング NEXT部門」で1位を獲得した岩瀬が演じるのは、純喫茶パリの2代目マスターであり、クロエの良き理解者でもある“シモン”こと、下門賢志郎（しもん・けんしろう）。芸術的なセンスを持つパフェ作りの名手で、クロエのために特製の“夜パフェ”を作っている。その美貌と柔らかな人柄から“モテすぎる男”として周囲に波紋を呼び続け、恋愛トラブルによって職場を転々としてきた過去を持つ。
岩瀬は「シモンは繊細で優しい心を持っていてクールに見えるけど、自分の大切なことには情熱を持っていると感じたので、人と人との距離感やちょっとした気遣いをイメージして演じました。海野つなみさんの実写化ドラマに出演することができてうれしかったです。今泉監督の世界観でシモンという役を演じさせていただき、主演のお2人に刺激を受けながらドキドキしましたが楽しい現場でした。楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントを寄せている。
井之脇は、大庵設計事務所の営業・真秀昇太（ましゅう・しょうた）役を演じる。人当たりは良いが、思ったことをそのまま口にしてしまう不用意さがあり、場の空気を乱すこともしばしば。彼の発言が思わぬ形で事件や人間関係の火種となることも。
河井は、クロエ邸の母屋のリフォームを手がける設計事務所の建築士・大庵理華（だいあん・りか）役。クロエ家とは古くからの付き合いがあり、クロエ邸も大庵の父が手掛けた建築物。建築士として着実に積み上げてきたしっかり者である一方、結婚生活は上手くいかなかった一面をもつ。
純喫茶パリの常連“じいさんズ”の長州（ちょうしゅう）と半田（はんだ）を、野添と諏訪が演じる。一見するとただの世間話好きなじいさんたちだが、ふとした一言が核心を突いたり、過去の出来事を示唆する。物語にさりげない深みとユーモラスな空気をもたらす。
そして、龍脈占術で名を馳せるカリスマ占い師・寧山新月（ねいさん・しんげつ）役を光石が演じる。「龍よ巡れ！」の決め台詞で一世を風靡し、圧倒的な透視能力を持つ。当時の勢いはないものの、現在でもテレビ番組に出演し、人の運命や事件の犯人像を予言し言い当てている。“ある目的“を持って、“ある人物“を探しているようで…。
さらに、臼田あさ美、林裕太、桐山漣、林田洋平（ザ・マミィ）らがゲストとして登場する。
あわせて解禁された場面写真では、神妙な面持ちで佇むエマとクロエの姿や、登場人物たちの関係性を感じさせるカットが公開。さらに、作品のキーとなる“パフェ”にまつわるシーンも収められており、ミステリーと日常が交錯する独特の世界観を予感させる仕上がりとなっている。
本作は、恋も仕事も家も一度に失った30歳の女性・エマ（杉咲）と、謎めいた資産家クロエ（多部）が出会い、占いの店を営むことから動き出す“甘くてちょっとダーク”な占いミステリー。相談者たちの悩みには、格差やルッキズム、SNSでの炎上など、現代社会が抱える問題がさりげなく織り込まれ、占いを手がかりに浮かび上がる人間ドラマが描かれる。
エマとクロエを取り巻くキャストとして、岩瀬洋志、井之脇海、河井青葉、野添義弘、諏訪太朗、光石研が出演する。
2025年下半期「ViVi国宝級イケメンランキング NEXT部門」で1位を獲得した岩瀬が演じるのは、純喫茶パリの2代目マスターであり、クロエの良き理解者でもある“シモン”こと、下門賢志郎（しもん・けんしろう）。芸術的なセンスを持つパフェ作りの名手で、クロエのために特製の“夜パフェ”を作っている。その美貌と柔らかな人柄から“モテすぎる男”として周囲に波紋を呼び続け、恋愛トラブルによって職場を転々としてきた過去を持つ。
岩瀬は「シモンは繊細で優しい心を持っていてクールに見えるけど、自分の大切なことには情熱を持っていると感じたので、人と人との距離感やちょっとした気遣いをイメージして演じました。海野つなみさんの実写化ドラマに出演することができてうれしかったです。今泉監督の世界観でシモンという役を演じさせていただき、主演のお2人に刺激を受けながらドキドキしましたが楽しい現場でした。楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントを寄せている。
井之脇は、大庵設計事務所の営業・真秀昇太（ましゅう・しょうた）役を演じる。人当たりは良いが、思ったことをそのまま口にしてしまう不用意さがあり、場の空気を乱すこともしばしば。彼の発言が思わぬ形で事件や人間関係の火種となることも。
河井は、クロエ邸の母屋のリフォームを手がける設計事務所の建築士・大庵理華（だいあん・りか）役。クロエ家とは古くからの付き合いがあり、クロエ邸も大庵の父が手掛けた建築物。建築士として着実に積み上げてきたしっかり者である一方、結婚生活は上手くいかなかった一面をもつ。
純喫茶パリの常連“じいさんズ”の長州（ちょうしゅう）と半田（はんだ）を、野添と諏訪が演じる。一見するとただの世間話好きなじいさんたちだが、ふとした一言が核心を突いたり、過去の出来事を示唆する。物語にさりげない深みとユーモラスな空気をもたらす。
そして、龍脈占術で名を馳せるカリスマ占い師・寧山新月（ねいさん・しんげつ）役を光石が演じる。「龍よ巡れ！」の決め台詞で一世を風靡し、圧倒的な透視能力を持つ。当時の勢いはないものの、現在でもテレビ番組に出演し、人の運命や事件の犯人像を予言し言い当てている。“ある目的“を持って、“ある人物“を探しているようで…。
さらに、臼田あさ美、林裕太、桐山漣、林田洋平（ザ・マミィ）らがゲストとして登場する。
あわせて解禁された場面写真では、神妙な面持ちで佇むエマとクロエの姿や、登場人物たちの関係性を感じさせるカットが公開。さらに、作品のキーとなる“パフェ”にまつわるシーンも収められており、ミステリーと日常が交錯する独特の世界観を予感させる仕上がりとなっている。