モデルでタレントの溝端葵（24）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌の表紙カットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「週刊プレイボーイ表紙巻頭だよー！」と報告した。

「グラビア界のエースは君だ！」とキャッチフレーズがついたカラフルビキニ水着の笑顔ショットをアップ。1st写真集の7月17日発売も決定したが「1st写真集のカットを収めた特別な週プレとなっております 表紙めっっちゃ笑顔すぎてやばいよね笑笑」とつづり、超短い丈の白いTシャツからバストがあふれ出そうな限界ギリギリショットも公開した。

さらに「ローソン、HMV店頭、HMVオンラインで週プレを購入すると、私の『動く！スペシャルクリアファイル』が付いてきます！ また、今日からローソンの店内で私の告知放送が聞けちゃいますよ〜」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「世界一可愛い」「美しすぎます」「笑顔最高〜」「リアルヴィーナス」「下乳エロ過ぎ」「たまらない」などのコメントが寄せられている。

溝端は大阪府出身。TikTokの動画投稿で注目を浴び、25年にグラビアに初挑戦。同年3月に発売した初のデジタル写真集「ガチでブレイクする5秒前」が大ヒット。「グラビア界の超新星」のキャッチフレーズがついたこともある。特技はセルフジェルネイル、ダンス、バドミントン。趣味は岩盤浴、サウナ、そば屋巡り。特技はセルフジェルネイル、ダンス、バドミントン。身長163センチ。