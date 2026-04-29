100均のこれに助けられた〜！取り付け簡単で姿勢をサポート！ドライブの快適度が増す車用品

車で長時間移動する際、首や肩が疲れることがありますよね。そんな悩みを解消してくれる商品をダイソーで発見しました！座席のヘッドレスト簡単に取り付けられて、姿勢をサポートしてくれる便利グッズ。メッシュ素材で蒸れにくく、暑い季節も快適に使えます。ドライブの強い味方になってくれること間違いなしです！

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商品情報

商品名：ネック用メッシュバックレスト

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480858227

車の座席の快適度がアップ！ダイソーの『ネック用メッシュバックレスト』

車で長時間移動する際、座席の形状によっては首元や肩が疲れることがありますよね。そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見しました！

それが、この『ネック用メッシュバックレスト』という商品。車の座席に取り付けることで、首のカーブを後ろから優しく支えてくれるサポートグッズです。

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、カー用品売り場に陳列されていました。

背面にはゴムが付いていて、ヘッドレスト部分に通すだけで、誰でもすぐに設置できます。

着脱が簡単なので、その日のコンディションに合わせて使えるのが嬉しいポイントです。

全面がメッシュ構造なので熱がこもりにくく、暑い時期でも快適。クッションタイプと違い、中綿のヘタレが目立ちにくいのも嬉しいポイントです。

心地よい弾力があり、頭を預けると優しく沈み込むためフィット感は抜群です。

車内の景観を損なわずにドライブ時の姿勢をサポート！

長距離移動の疲れ軽減や、車内での仮眠時の姿勢サポートに最適。座席のヘッドレストの仕様によっては使用できない場合もありますが、サッと取り付けられてお手軽です。

クッションよりも存在感が控えめで、車内の景観を損なわずに機能性だけをプラスできてスマート！

ゴムで支えるので、お好みのフィット感に合わせて調整できます。

ただし、パッケージには「白や淡色のヘッドレストやシートに使用しない」との注意書きがあります。色移りを避けるため、使用するシートの色には注意が必要です。

今回は、ダイソーの『ネック用メッシュバックレスト』をご紹介しました。

快適なドライブをサポートしてくれる、手軽で便利なアイテムが100円で買えるのは嬉しいかぎり！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。