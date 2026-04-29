一体型が正解！「いつの間にか中身がない…」を解決！悲しいアクシデントを防げる100均ボトル

キャップ側にフックが付いた携帯用スプレーボトルは、いつの間にか中身が入った本体を紛失…なんてことも。そんな悲しいアクシデントを防いでくれるボトルをセリアで発見しました！カラビナフックが本体と一体化したような構造で、安心して持ち運べるのが特徴。ミストが細かく使い心地も良いですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ポータブルスプレーボトル 20ml シンプルカラー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦128mm×直径24mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968988614137

悲しいアクシデントを防げる！セリアの『ポータブルスプレーボトル』

キャップ側にフックが付いた携帯用スプレーボトルでは、いつの間にか中身が入った本体が落下して紛失してしまう…というトラブルが起きがち。そんな中、持ち運びやすさと安心感を両立したボトルをセリアで発見しました！

それが、こちらの『ポータブルスプレーボトル 20ml シンプルカラー』。カラビナフックが本体と一体化したような構造のスプレーボトルです。

従来のキャップ側にフックがあるタイプで起こりがちだった「気づいたら中身が入った本体だけが脱落して紛失していた」というアクシデントを防げます！

そのままバッグの持ち手やショルダーストラップなどに取り付けることが可能。必要な時にサッと使えて便利です。

携帯に便利な20mlサイズで、持ち運びの負担になりにくいのも嬉しいです。詰め替え口が小さいため、場合によっては漏斗やスポイトを用意することで便利に使えます。

また、消毒用エタノールなどの詰め替え容器として使用可能。ただし、香料、柑橘類に含まれるテルペン、または薬性の強い液体を入れると素材が劣化する恐れがあるため、中身の成分を確認してから使用することが重要です。

ミストが細かくて使い心地が良い！

スプレーの霧が非常に細かく、噴射時の使い心地が良いのが魅力。ミストが細かいのでメイクの上からでも使用しやすいです。

ひんやりミストを入れて暑さ対策に使ったり、衛生用品を入れたりと、マルチに活躍します。

今回は、セリアの『ポータブルスプレーボトル 20ml シンプルカラー』をご紹介しました。

スプレーボトルをスマートに持ち運びたい方に、とてもおすすめのアイテムです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。