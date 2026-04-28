巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が２８日の広島戦（東京ドーム）で今季最多となる計１８安打、１１得点と打ち込まれた投手陣について振り返った。

先発した則本は３回、鯉打線のクリーンアップを前に先制点を献上。５回には坂倉に３ランを浴びるなど、打者９人に対して６安打１四球４失点のビッグイニングを許し、５回１２安打６失点で降板した。

杉内コーチは「ブルペンの感じとかはそんなに悪くなかったですけどね」とし「おかしいとかは特にないですけど、やっぱり先制点取られて、ちょっと気落ちした部分は若干あるのかなと思いますけどね。坂倉くんに３ラン打たれて、ちょっとガクっと落ちたかなっていうのは感じましたけどね」と精神的な影響を想像した。

則本が投じた球自体には「悪くはないですよ。悪くはないですけど、それが若干中に入ってるっていうとこですよね。逆球だったり、外に狙ったのが真ん中に入ってるとか。微調整すれば直ると思います」と分析し「そういう日もありますね。切り替えてやってもらいましょう」と、次回登板に向けて背中を押した。

一方で後を受けたリリーフ陣が傷口を広げた。７回に赤星が持丸に適時打、９回に北浦が佐々木にソロ、矢野に３ランを浴びるなど、さらに５点を失った。救援陣について杉内コーチは「痛いところつきますね、そうなんですよね」と厳しい表情。「１１点取られましたからね。最後の４点は余計でしたね、ちょっとね」と続けたが「まあ、そこは気持ち切り替えてやるしかないですね」と前を向いた。