「プロレス・ストロングスタイル」（２８日、後楽園ホール）

１９８１年４月２３日に初登場した初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念特別イベントが行われ、メインでは初代虎の佐山サトル（６８）が、前田日明（６７）、藤原喜明（７７）、藤波辰爾（７２）とトークショーに臨んだ。立ち見客もあふれる超満員の中、新日本やＵＷＦで共闘した盟友との“史上初”の最強競演で昔話に花を咲かせ、佐山は「思い出は尽きないが、いい時代を過ごさせてもらった」と感慨を込めた。

“四次元殺法”とも形容されたタイガーマスクのアクロバティックかつ攻撃的なスタイルは、後のプロレスや格闘技にも大きな影響を与えたが、佐山の身体能力やセンスについて、他の３人も衝撃的だったことを述懐。藤原は「佐山は（リング内で）走るんじゃなくて跳んでいる（ような感覚）。天性のものだよな」とうなり、前田は「道場で練習していて『佐山さん、月面着陸（ムーンサルト）ってできるんですか？』って聞いたら『できるよ』っていきなり（目の前で）やって、ビックリしましたよね」と当時を振り返った。

佐山の身体能力の高さを物語るエピソードの１つとして、前田は１００メートル走で１人だけ１１秒台だったと証言。藤原は「俺なんか彼女によく“早い”って言われていたよ（笑）」と冗談で笑いを誘いつつ、「（プロレス以外なら）競輪選手だな。脚のバネがすごい。異常だよ。お父さんが宇宙人なのかな」とため息をついた。さらに、佐山は「高校１年の新学期に身体検査（体力測定）があったが、背筋は３００（キロ）、垂直跳びは８８センチ。それが（周囲に）うわさになった。タイガーマスクの全盛期より、高校１年の時の方が体力があったかもしれない」と秘話を明かし、会場をどよめかせた。

佐山は心血を注いだタイガーマスクについて「新日本の若手時代の結晶。仲間がいて、厳しいトレーニングをして、猪木さんと命がけでプロレスに懸けて、切磋琢磨（せっさたくま）して。それがなければタイガーマスクはブレイクしてない」と実感を込めた。前田は初代虎の衝撃について「プロレスの歴史にない次元、ジャンルだった。本来あるべきレスラーの肉体をつくり上げて実現した」と語り、藤原も「こんな選手、もう出ないよな」と追随。当初はジュニアヘビー級だった藤波は、タイガーマスク初登場から数カ月後の８１年１２月にヘビー級に転向したが、「（当時は）複雑だった。ジュニアではタイガーマスクのように（できなかった）。ドラゴンロケットをやったくたい。彼はいとも簡単にコーナーからバク転して、俺も早くヘビー級に転向してよかった（笑）」と、本音交じりに語った。