◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―０ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンＤ）

ＤｅＮＡが今季２度目の無得点負け。３月２７〜３１日の開幕４連敗以来となる３連敗を喫した。

筒香嘉智内野手と牧秀悟内野手を欠いた打線は、中日の先発・金丸に７回まで３安打。９回には守護神・松山を２死満塁まで攻めたてたが、最後は勝又温史外野手が二ゴロに倒れた。

筒香が戦列を離れてからも、チームは４月１７〜２６日まで６連勝。しかし、２７日に牧が右太もも裏肉離れで抹消されてからは、得点が２、１、０点で３連敗と完全に勢いを失っている。

得点力ダウンの一因となっているのが、両大砲不在の打線で中軸を担う佐野恵太外野手と宮崎敏郎内野手の失速だ。３連敗中、佐野は１１打数ノーヒット。宮崎は３試合中２試合に出場して６打数ノーヒットと、両者ともバットから快音が消えている。

中日戦は２３年から１１連勝中だった東克樹投手は６回３失点と先発の役割を果たしたものの、エースを援護することができなかった黒星。試合後の相川亮二監督は「チームとして攻略しなくちゃいけないというところを、もう一度明日から考えたい。なかなか打って打ってというのは難しい。チームとして（個々に）役割があるので、そこをどう試合に結びつけていくか。やっぱり点を取らないと勝つのは難しい。そこはチームとして全員で考えていきます」と、トンネル脱出への思いを語った。