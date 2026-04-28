【付録】Coleman「ダブル収納ボトルショルダーバッグ」が付いてくる！ 予約必須の『GLOW 2026年7月号増刊』は5月28日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『GLOW 2026年7月号増刊』（宝島社）の「ダブル収納ボトルショルダーバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月28日に発売される『GLOW 2026年7月号増刊』（税込1890円）。付録として、「ダブル収納ボトルショルダーバッグ」が付いてきます。
人気アウトドアブランド「コールマン」とのコラボアイテムで、最大の特徴はバッグ底面に設けられた独立収納スペースです。500mLのペットボトルや折りたたみ傘をこっそり収納できるユニークな構造になっています。ホルダー内側には滑りにくい素材を採用し、メッシュ仕様で安定感も抜群。メイン収納を濡らさずに持ち運べるのが嬉しいポイントです。
メイン部分はファスナー付きの2室に分かれており、スマートフォンやお財布などの必需品を整理して収納できます。ショルダーストラップにはアジャスター付きのパラコード風素材を使用しており、スムーズな長さ調節が可能です。ブラックカラーのクールなデザインで、フェスやレジャー、ちょっとしたお出かけにも重宝する優秀なバッグに仕上がっています。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『GLOW 2026年7月号増刊』の「ダブル収納ボトルショルダーバッグ」が見逃せない！
宝島社から5月28日に発売される『GLOW 2026年7月号増刊』（税込1890円）。付録として、「ダブル収納ボトルショルダーバッグ」が付いてきます。
底面に500mLペットボトルや折りたたみ傘をスマートに収納！
人気アウトドアブランド「コールマン」とのコラボアイテムで、最大の特徴はバッグ底面に設けられた独立収納スペースです。500mLのペットボトルや折りたたみ傘をこっそり収納できるユニークな構造になっています。ホルダー内側には滑りにくい素材を採用し、メッシュ仕様で安定感も抜群。メイン収納を濡らさずに持ち運べるのが嬉しいポイントです。
貴重品も仕分けられる便利な2ポケット構造
メイン部分はファスナー付きの2室に分かれており、スマートフォンやお財布などの必需品を整理して収納できます。ショルダーストラップにはアジャスター付きのパラコード風素材を使用しており、スムーズな長さ調節が可能です。ブラックカラーのクールなデザインで、フェスやレジャー、ちょっとしたお出かけにも重宝する優秀なバッグに仕上がっています。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)