第2子妊娠の西野未姫「だいぶお腹がパンパンになってきました」ショーパン私服ショット公開「もう臨月なんですね」「むくみ知らずの美脚すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/28】元AKB48でタレントの西野未姫が4月28日、自身のInstagramを更新。ショートパンツの私服姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】臨月迎えた27歳元AKB「スタイル良すぎて驚き」美脚スラリのショーパン私服
西野は「だいぶお腹がパンパンになってきました そろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜」とつづり、街中での私服ショットを投稿。裾がふわりと広がる白の半袖トップスにドットの長袖インナー、黒のショートパンツを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美しい脚を見せている。また「＃私服 ＃臨月」と添え、臨月であることも明かしている。
この投稿に、ファンからは「もう臨月なんですね」「妊娠中もおしゃれを楽しんでて素敵」「むくみ知らずの美脚すぎる」「順調に大きくなってますね」「元気な赤ちゃんが生まれてくるのが楽しみ」「おしゃれで自慢のママだ」「スタイル良すぎて驚き」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】臨月迎えた27歳元AKB「スタイル良すぎて驚き」美脚スラリのショーパン私服
◆西野未姫、臨月のショーパンコーデ公開
西野は「だいぶお腹がパンパンになってきました そろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜」とつづり、街中での私服ショットを投稿。裾がふわりと広がる白の半袖トップスにドットの長袖インナー、黒のショートパンツを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美しい脚を見せている。また「＃私服 ＃臨月」と添え、臨月であることも明かしている。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「もう臨月なんですね」「妊娠中もおしゃれを楽しんでて素敵」「むくみ知らずの美脚すぎる」「順調に大きくなってますね」「元気な赤ちゃんが生まれてくるのが楽しみ」「おしゃれで自慢のママだ」「スタイル良すぎて驚き」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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