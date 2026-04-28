文具およびキャラクターグッズなどを手がけるサンスター文具（東京都台東区）は、アニメ「機動戦士ガンダム」の登場キャラクター「シャア・アズナブル」がモチーフの「機動戦士ガンダム×セーラー万年筆 万年筆 シャア・アズナブル仕様」の予約受付を、2026年4月23日から通販サイト「プレミアムバンダイ」ではじめた。発送は10月以降順次の予定。

インクは専用に調合したオリジナル

同作に登場する"赤い彗星"シャア・アズナブルがモチーフのデザインを施す。万年筆の上蓋部分には、エンブレムと所属部隊番号をゴールドであしらい、キャップリングには「CHAR AZNABLE」の刻印を施す。

ペン先はステンレス製のIPゴールドで仕上げ、「ジオン公国軍」エンブレムをレーザー刻印。汎用性が高いとされる中細字「MF」を採用する。

また付属のインクは、専用に調合したというオリジナルの「CHAR AZNABLE RED」。ラベルには金色の箔押しで、愛機「シャア専用ザクII」をデザインしている。

本体にはインク吸入器（コンバーター）が付属。金色の箔押しデザインの専用箱に封入される。

価格は2万2000円（税込）。