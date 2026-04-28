【2026年5月】Apple TVで配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

Apple TV（アップルTV）で2026年5月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。

2026年5月配信予定の作品一覧

『アンコンディショナル』

5月8日（金）配信開始（全8話）

イスラエル発のスリラーシリーズ。

ある母娘の休暇が悪夢へと一変する様子を描いた物語。モスクワを訪れていた25歳のガリが、麻薬密輸の容疑で逮捕されてしまう。母オルナは娘への容疑を断固として認めない。ガリの自由を求める戦いは、彼女を犯罪と汚職が渦巻く危険な罠へと引きずり込んでいく。

『マキシマム・プレジャー 最高の快楽、保証します』

5月20日（水）配信開始（全10話）

離婚したばかりの母親ポーラが、恐喝、殺人、そしてユースサッカーをめぐる危険な泥沼へと足を踏み入れていく。

親権争いとアイデンティティの危機に直面するなか、ポーラはある犯罪を目撃したと確信し、自ら調査を開始。その執念は、巨大な陰謀を暴く可能性を秘めていると同時に、バラバラになった家族の絆と自分自身を取り戻す鍵を握っている。

ポーラ役は『シー・ハルク：ザ・アトーニー』のタチアナ・マズラニーが務める。他には、ジェイク・ジョンソン（『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』）、ドリー・デ・レオン（『ナイン・パーフェクト・ストレンジャー』）、マーレイ・バートレット（『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』）らが出演。

『スター・シティ』

5月29日（金）配信開始

宇宙開発競争ドラマ『フォー・オール・マンカインド』にインスパイアされた、スリリングな新章が幕を開ける。舞台は、本家と同じく人類初の月面着陸をソ連が成し遂げたという、オルタナティブ・ヒストリー（もしもの歴史）の世界。

しかし今回はソ連の視点で描かれる。ソ連の宇宙計画に携わった宇宙飛行士、エンジニア、そして彼らの中に潜入した諜報員たちの人生を描き出し、人類を前進させるために彼らが冒したリスクに焦点を当てる。

出演は、リス・エヴァンス（『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』）、アンナ・マックスウェル・マーティン（『グッド・オーメンズ』）、アダム・ナガイティス（『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン』）、アリス・イングラート（『トップ・オブ・ザ・レイク 〜チャイナガール』）ら。

『フォー・オール・マンカインド』のロナルド・Ｄ・ムーア、マット・ウォルパート、ベン・ネディヴィらが引き続きクリエイター・製作総指揮を務める。

（海外ドラマNAVI）

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