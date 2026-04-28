◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

「モンスター」井上尚弥と「ビッグバン」中谷潤人の世紀の一戦が迫ってきた。「モンスター（デビュー当初は怪物）」の名付け親の大橋秀行会長は、５人の世界王者を育てたチャンピオンメーカーであり、希代のニックネームメーカーでもある。現役時代に「１５０年に１人の天才」「フェニックス」の異名で世界王者となった同会長は、昨年１２月以降プロ転向を発表した次世代の「モンスター」候補を、「ザ・サンダー（片岡雷斗）」「ザ・キング（藤木勇我）」「ザ・ドリーム（片岡叶夢）」と次々に命名。“定冠詞３部作”で売り出し、ファンの期待を膨らませた。

ボクサーの異名は、ファイトスタイル系（激闘王）、必殺パンチ系（神の左）、公募系（ザ・ムービー）など様々に類型化できる。「浪速の〜」シリーズ（ロッキー、ジョー、闘拳）、名王者インスパイア系（お江戸のタイソン、東海のカマチョ）も外せない。８０年代中量級四天王の一人、マービン・ハグラーは、愛称「マーベラス」を加えて戸籍上も改名した、なんていう逸話もある。

「名は体を表す」。この言い回しはリングの上では半分、正しい気がする。「名」が先に相克をはらみ、「体」が解消していく。あるいは「体」が無残にはがれ落ちていく。例えば井上の「モンスター」も、当初はビジュアルのイメージと隔たりがあった。しかし、規格外のＫＯ劇の数々が次第に言葉を引き取り、「名は体を表す」は事後的な真実となった。東京ドームで紡がれる「モンスター」と「ビッグバン」の物語。勝者の「名」は伝説となる。（ボクシング担当・勝田 成紀）

◆勝田 成紀（かつた・しげき） １９９８年入社。イチオシ愛称はプリモ・カルネラの「動くアルプス」。