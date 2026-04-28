『ロングバケーション』初の海外リメイク決定！ 香港大手メディアが制作＆放送
1996年放送の月9ドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）が香港大手メディアPCCW Media傘下のMakerVilleにより初の海外リメイクされることが決定した。同グループ傘下のViuTVなど各プラットフォームで放送・配信予定。
【写真】山口智子、唐沢寿明との“夫婦ショット”に反響 「素敵な2ショット」「憧れの夫婦」
『ロングバケーション』は、1996年4月15日〜6月24日まで、月9枠で放送されたドラマ。結婚式当日に婚約者に逃げられてしまった女性・葉山南（山口智子）が、逃げた相手のルームメイトだったピアニスト志望の青年・瀬名秀俊（木村拓哉）の家に転がり込むところから始まるラブストーリー。放送当時、「月曜はOLが街から消える」といった“リアルタイム視聴の月9現象”や、ロケ地として使用されていた東京隅田川に架かる“新大橋”やビルを聖地巡礼する若者が集まるなど、社会現象となった。
リメイク制作については、これまでもアジアを中心に高い関心が寄せられていたものの、契約締結には至っていなかった。今回のMakerVilleとの契約においては、同社のViuTVが開局10周年を迎える節目の年であり、約30年前に誕生したヒットIPの活用という点で方向性が合致したことから、結果として契約締結後、制作および放送予定の調整まで円滑に進む運びとなった。
香港版リメイク『悠長假期（香港版）』では、若きピアニスト・瀬名秀俊役に、香港の人気ボーイズグループ「MIRROR」のメンバー呂爵安（Edan Lui）を起用。また、天真らんまんな葉山南役には、人気タレントでモデルの李佳芯（Ali Lee）が出演することが決定している。
ViuTVは、4月23日に開催された同社の10周年記念イベントにおいて、香港版リメイク作品を紹介した。当日は、本作を象徴するシーンの一つである、瀬名秀俊と葉山南がスーパーボールを弾ませ合う場面をモチーフとした演出が行われ、併せてリメイクについて「30年の時を経て、多くの方に親しまれてきた恋愛ドラマを、ViuTVを通じてあらためてお届けできることをうれしく思います。瀬名秀俊と葉山南、この2人の関係性は、多くの方にとって思い出深いものではないでしょうか」と紹介した。
初の海外リメイク制作決定を受け、作・脚本の北川悦吏子は「見つけてくれてありがとう。どんな風に生まれ変わるか、楽しみです！！」とコメントした。
※北川悦吏子のコメント全文は以下の通り。
◆『ロングバケーション』作・脚本：北川悦吏子
「『ロングバケーション』が香港でリメイクされると聞いて、大変、光栄に思います。もう、30年も前の日本の作品。時代は変わりました。スマホもネットも、普及していません。舞台も日本から香港に。一生懸命、私が、昼夜忘れてシナリオを書き、一生懸命、役者が演じてスタッフが動き、一生懸命、日本の皆さんが見てくれた作品です。見つけてくれてありがとう。どんな風に生まれ変わるか、楽しみです！！ 頑張って下さい！」
【写真】山口智子、唐沢寿明との“夫婦ショット”に反響 「素敵な2ショット」「憧れの夫婦」
『ロングバケーション』は、1996年4月15日〜6月24日まで、月9枠で放送されたドラマ。結婚式当日に婚約者に逃げられてしまった女性・葉山南（山口智子）が、逃げた相手のルームメイトだったピアニスト志望の青年・瀬名秀俊（木村拓哉）の家に転がり込むところから始まるラブストーリー。放送当時、「月曜はOLが街から消える」といった“リアルタイム視聴の月9現象”や、ロケ地として使用されていた東京隅田川に架かる“新大橋”やビルを聖地巡礼する若者が集まるなど、社会現象となった。
香港版リメイク『悠長假期（香港版）』では、若きピアニスト・瀬名秀俊役に、香港の人気ボーイズグループ「MIRROR」のメンバー呂爵安（Edan Lui）を起用。また、天真らんまんな葉山南役には、人気タレントでモデルの李佳芯（Ali Lee）が出演することが決定している。
ViuTVは、4月23日に開催された同社の10周年記念イベントにおいて、香港版リメイク作品を紹介した。当日は、本作を象徴するシーンの一つである、瀬名秀俊と葉山南がスーパーボールを弾ませ合う場面をモチーフとした演出が行われ、併せてリメイクについて「30年の時を経て、多くの方に親しまれてきた恋愛ドラマを、ViuTVを通じてあらためてお届けできることをうれしく思います。瀬名秀俊と葉山南、この2人の関係性は、多くの方にとって思い出深いものではないでしょうか」と紹介した。
初の海外リメイク制作決定を受け、作・脚本の北川悦吏子は「見つけてくれてありがとう。どんな風に生まれ変わるか、楽しみです！！」とコメントした。
※北川悦吏子のコメント全文は以下の通り。
◆『ロングバケーション』作・脚本：北川悦吏子
「『ロングバケーション』が香港でリメイクされると聞いて、大変、光栄に思います。もう、30年も前の日本の作品。時代は変わりました。スマホもネットも、普及していません。舞台も日本から香港に。一生懸命、私が、昼夜忘れてシナリオを書き、一生懸命、役者が演じてスタッフが動き、一生懸命、日本の皆さんが見てくれた作品です。見つけてくれてありがとう。どんな風に生まれ変わるか、楽しみです！！ 頑張って下さい！」