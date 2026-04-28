aespaジゼル、ショーパン衣装で圧巻美脚披露「スタイルレベチ」「脚長すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/04/28】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が4月27日、自身のInstagramを更新。ショートパンツの衣装姿を公開した。
【写真】25歳K-POP美女「脚長すぎ」圧巻美脚に釘付け
ジゼルはステージセットと思われる場所でポーズを取った姿を投稿。ポニーテールで片側に髪の毛を流し、タイトなフレンチスリーブトップスとグレーのショートパンツ、グレーのブーツを合わせた姿を披露した。またほかに、ニンニン（NINGNING）との2ショットで、ジゼルが薄紫、ニンニンが薄いブルーのタイトな衣装を着用している姿も公開。ショートパンツとニーハイブーツを合わせた、すらりと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「お姫様みたい」「可愛すぎ」「スタイルレベチ」「脚長すぎ」「えりニン（ジゼル＆ニンニン）ユニット最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆ジゼル、ショートパンツ衣装で美脚すらり
ジゼルはステージセットと思われる場所でポーズを取った姿を投稿。ポニーテールで片側に髪の毛を流し、タイトなフレンチスリーブトップスとグレーのショートパンツ、グレーのブーツを合わせた姿を披露した。またほかに、ニンニン（NINGNING）との2ショットで、ジゼルが薄紫、ニンニンが薄いブルーのタイトな衣装を着用している姿も公開。ショートパンツとニーハイブーツを合わせた、すらりと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
◆ジゼルの投稿に反響
この投稿に「お姫様みたい」「可愛すぎ」「スタイルレベチ」「脚長すぎ」「えりニン（ジゼル＆ニンニン）ユニット最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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