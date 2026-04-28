ＪＡ全農は、４月２５日からスイス・ジュネーブで開催中の「世界ミックスダブルスカーリング選手権大会２０２６」に出場しているカーリング日本代表の小穴桃里、青木豪を「ニッポンの食」で応援している。

選手が海外でも普段どおりのパフォーマンスを発揮できるよう、選手の希望を踏まえて「ニッポンの食」を提供。今回は農協ごはん （パックごはん）、精米、フリーズドライみそ汁・スープ（各種）、伊勢茶ティーバッグ、フリーズドライ納豆、卓上味付のり、梅干し、“ニッポンエール”の国産紅はるかの干し芋、ドライフルーツなどを提供した。

全農は、日本代表選手が海外遠征の際に、現地の慣れない食事や環境、衛生面で苦労している実情を受け、２０１９年から全農の海外ネットワークを活用し現地での食事サポートを本格的に開始。これまでカーリング日本代表や卓球日本代表をサポートしてきた。食材を受け取った小穴桃里は「全農さんに支えていただいている『日本の食の力』を武器に、戦っていきます！」とコメントした。

大会は世界２０チームが参加して、５月２日までスイス・ジュネーブで行われる。日本はグループＡで、前回銅メダルのオーストラリアを始め、スウェーデン、ノルウェー、エストニアなどの強豪と予選ラウンドを戦っている。

小穴桃里選手「いつも心強い食料支援をいただき、ありがとうございます！ 全農さんに支えていただいている『日本の食の力』を武器に、戦っていきます！ 結果で恩返しできるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします」

青木豪選手「海外に行っても日本の味が食べられることは試合のパフォーマンスに繋がります！ お米は試合でのエネルギーに、お茶は落ち着くときに活用しています！ エネルギッシュでありながら冷静なペアで明るく楽しく頑張ります！」