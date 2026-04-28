SNSでの楽曲総再生回数は10億回超え！“令和のカリスマ”として絶大な人気を誇る、ちゃんみなさんが4月30日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に初めて出演します。



【写真】「美しすぎて…」桜の着物姿のちゃんみな

春らしく桜模様をあしらった着物姿で登場した、ちゃんみなさん。真っ白な髪を和風にまとめました。黒柳さんとは2022年7月、ファッションメディア「The Fashion Post」の撮影で共演したことがあり、当時の思い出トークも展開されます。



また、プロデュース業など多方面で活躍する裏で、日本、アメリカ、韓国を行き来していた幼少期に受けたいじめ、デビュー後に向けられた容姿への心ない言葉など、深く傷ついた過去や葛藤について、赤裸々に告白。そして、それらの苦悩を歌へと昇華し、乗り越えてきた日々や、結婚や出産を経て訪れた心境の変化、生活を支え続けてくれた家族とのエピソードも明かされます。



ちゃんみなSTAFFのXに出演が告知されると「着物姿のちゃんみなちゃん美しすぎて息止まる」「白髪に淡い紫の着物が完璧に似合ってて尊死レベル」「桜も似合う女なのね」「和装だ！」と珍しい和装に歓喜の声が上がりました。