◆米大リーグ ホワイトソックス―エンゼルス（２７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。７回に３試合ぶりの１２号逆転３ランを放ち、ホームランダービーでメジャー単独トップに立った。

４―５の７回無死二、三塁。左腕ポメランツの９２・９マイル（約１４９・５キロ）直球を捉え、打球速度９５・８マイル（約１５４・２キロ）、飛距離３８２フィート（約１１６・４メートル）で右中間の敵軍ブルペンに打ち込んだ。角度４８度。月まで届きそうな“ムーンショット”だった。この日は大雨による悪天候で試合開始が３時間遅れ。外野スタンドはほぼ無人のガラガラ状態だったが、待ちわびたファンに最高の瞬間を届けた。

本塁打王争いではこの日、ジャッジ（ヤンキース）が２戦連発の１１号を放ち、村上とアルバレス（アストロズ）に並んでリーグ＆メジャートップタイになっていたが、村上が打ち返して単独トップに立った。

村上は今季、ヤクルトからホワイトソックスに２年３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）の契約で加入。開幕から３試合連続本塁打を放って好発進。一時低迷も４月１７日（同１８日）の敵地・アスレチックス戦で６号満塁弾を放つと同カード３連戦で３戦連続本塁打。続くダイヤモンドバックス戦の最初の２試合も日本人、球団、新人の３つのタイ記録となる５試合連続をマークして１０号に到達。２４日本拠のナショナルズ戦でも１１号を放った。

チーム２９試合目での１２本塁打は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると６７本ペースとなる。