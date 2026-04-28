「Snow Man」でダンスがうまいと思うメンバーランキング！ 「佐久間大介」を抑えた断トツ1位は？
All About ニュース編集部は2026年4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では、メンバーのダンススキルに関するランキングを作成。それでは、「Snow Manでダンスがうまいと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は佐久間大介さんでした。佐久間さんは、デビュー当初からアクロバットやダンスに定評があるメンバーです。小学2年生の頃からダンスを習い、バク転やバク宙なども得意としています。
そんな佐久間さんは、ダンスをテーマとした主演映画『スペシャルズ』が公開されたばかり。バラエティーや歌番組でも佐久間さんのダンスが取り上げられることが多く、人気を獲得しました。
回答者からは、「踊っているところを見て、特に目がひかれるから」（10代女性／山梨県）、「キレのあるダンスとアクロバットがカッコイイから」（50代女性／愛知県）、「しなやかでキレもあり、見る人の感情に訴えるダンスだと思う」（40代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
1位はラウールさんでした。ラウールさんは、小学生時代から有名ダンサーのRIEHATAさんから指導を受けた経歴を持っています。世界大会に出場したこともあり、本格的に基礎からダンスを学んでいるアイドルです。
長い手足を使ったダイナミックなダンスが特徴で、フジテレビ系にて放送された『FNS27時間テレビ2024』など、番組でもダンスを数多く披露。ダンスがうまいメンバーの多いSnow Manの中で、特にパフォーマンスが注目されています。
回答者からは、「どんなダンスも自分のものにして魅せ方をわかっていて素敵です」（30代女性／神奈川県）、「スタイルの良さを生かしたしなやかな動きがとても良く見えたから」（10代男性／鹿児島県）、「指先まで神経の通ったしなやかでダイナミックな動きに目を奪われる」（30代女性／長崎県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
この記事では、メンバーのダンススキルに関するランキングを作成。それでは、「Snow Manでダンスがうまいと思うメンバー」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：佐久間大介／81票
2位は佐久間大介さんでした。佐久間さんは、デビュー当初からアクロバットやダンスに定評があるメンバーです。小学2年生の頃からダンスを習い、バク転やバク宙なども得意としています。
回答者からは、「踊っているところを見て、特に目がひかれるから」（10代女性／山梨県）、「キレのあるダンスとアクロバットがカッコイイから」（50代女性／愛知県）、「しなやかでキレもあり、見る人の感情に訴えるダンスだと思う」（40代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
1位：ラウール／122票
1位はラウールさんでした。ラウールさんは、小学生時代から有名ダンサーのRIEHATAさんから指導を受けた経歴を持っています。世界大会に出場したこともあり、本格的に基礎からダンスを学んでいるアイドルです。
長い手足を使ったダイナミックなダンスが特徴で、フジテレビ系にて放送された『FNS27時間テレビ2024』など、番組でもダンスを数多く披露。ダンスがうまいメンバーの多いSnow Manの中で、特にパフォーマンスが注目されています。
回答者からは、「どんなダンスも自分のものにして魅せ方をわかっていて素敵です」（30代女性／神奈川県）、「スタイルの良さを生かしたしなやかな動きがとても良く見えたから」（10代男性／鹿児島県）、「指先まで神経の通ったしなやかでダイナミックな動きに目を奪われる」（30代女性／長崎県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)